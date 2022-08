Da una foto al responsabile: ecco come l’Ai individua i criminali di guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il conflitto russo-ucraino sta diventando un banco di prova per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie informatiche fruibili per conseguire obiettivi, come, ad esempio, l'identificazione dei criminali di guerra. L'utilizzo di applicazioni di riconoscimento facciale, l'accesso gratuito a piattaforme di machine learning, l'estrapolazione di milioni di dati presenti nei social network, ci consentono attualmente di tracciare e identificare i responsabili di eventi criminosi condotti persino su campi di battaglia ampi, complessi e dispersivi come, ad esempio, quello ucraino.

I soldati di Kiev hanno eseguito oltre 8.600 ricerche basate sul riconoscimento facciale di soldati russi uccisi o catturati nei 50 giorni successivi all'inizio dell'invasione russa.

Loading...

L'applicazione, resa disponibile gratuitamente al governo di Kiev, è Clearview AI, società statunitense che offre più di 20 miliardi di immagini su cui effettuare controlli e che annovera tra i suoi clienti diverse forze di polizia e agenzie federali degli Stati Uniti. Le stesse attività sono condotte anche dai russi tramite la piattaforma FindCLone, attualmente non più raggiungibile in rete.

Cosa si ricava da una foto

Per comprendere la funzionalità dell'applicazione, si propone un noto episodio, risalente all'inizio di marzo, in cui due cittadini ucraini sono stati deliberatamente assassinati mentre si allontanavano dopo aver avuto un innocuo incontro con militari russi. Dopo aver sparato alle spalle ai due malcapitati, i soldati russi fanno irruzione in un edificio, in cerca di viveri. Una telecamera a circuito chiuso registra il primo piano del volto di uno degli assassini.

Il volto ripreso Il volto di un soldato russo ripreso da una telecamera a circuito chiuso dopo l’uccisione di due civili ucraini

Per cercare di comprendere come utilizzare le tecniche informatiche e le metodologie finalizzate all'identificazione di un individuo sulla base dell'analisi di un'unica foto, procederemo per step.