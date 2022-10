Da Fs ad Adr e Aspi: l’Inail in cerca di nuove soluzioni sulla sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«La partnership con grandi gruppi industriali sposta in avanti la linea dell’innovazione sulla salute e sicurezza». Ne è convinto il direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, che spiega così la strategia dietro gli accordi con le grandi imprese che sono stati firmati nelle scorse settimane. Prima con le Ferrovie dello Stato, poi con il gruppo Adr, Aeroporti di Roma e nei giorni scorsi anche con Aspi, Autostrade per l’Italia. Sono tre protocolli che vedono il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e rappresentano tappe di un percorso che, nel comprendere e valorizzare il lavoro fatto dalle grandi imprese, vuole individuare soluzioni che possano essere messe a fattor comune, osserva Tardiola, in un paese dove sulla sicurezza sui luoghi di lavoro non si può abbassare la guardia, soprattutto in questa fase di grandi lavori, trainati anche dal Pnrr. Come dicono i dati, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e agosto sono state 484.561, ossia il 38,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Di queste 677 hanno avuto esito mortale, un numero in calor del 12,3% rispetto all’anno prima. Tardiola spiega che nei prossimi mesi l’obiettivo è quello di aggiungere anche altri protocolli, per «poter studiare soluzioni di cui può beneficiare tutto il sistema produttivo. I gruppi industriali di successo, infatti, sono quelli che lavorano meglio sulla qualità e sulla sicurezza del lavoro», osserva Tardiola.

Il modello Aspi

A proposito del protocollo raggiunto nei giorni scorsi con Aspi, l’amministratore delegato, Roberto Tomasi, spiega che «l’obiettivo “zero incidenti” nei cantieri è certamente raggiungibile, creando una sinergia tra le eccellenze del Paese. Abbiamo ridotto di più del 50% negli ultimi tre anni il livello degli infortuni, dunque bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Il protocollo tra Inail e il Gruppo Autostrade per l’Italia rafforza ulteriormente una efficace collaborazione, rendendola strutturata e permanente, oltre che finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera». Aziende come Aspi, continua Tomasi, «possono dare un contributo fondamentale nell’ambito dello sviluppo di buone pratiche da adottare a livello sistemico: pochi mesi fa, ad esempio, abbiamo sottoscritto un protocollo con il Ministro del Lavoro per istituire la work stop authority, che riconosce a ogni lavoratore il diritto di fermare il cantiere qualora ravveda potenziali pericoli per l'incolumità del team. Questo è un esempio di come l'innovazione nell’ambito delle prassi possa venire dal privato per poi essere esteso al comparto. Noi continueremo a lavorare in questo senso: è un nostro dovere». Venendo al protocollo Inail, avrà durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Pnrr nel 2026, e riguarda in particolare iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, l’erogazione di programmi di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, lo studio dei fattori di rischio, la progettazione di modelli di organizzazione per prevenire gli infortuni e la promozione del benessere organizzativo.



Loading...

Il protocollo Adr

Nel caso specifico del protocollo Adr, va ugualmente osservato il legame con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, tant’è che ne ricalca anche la tempistica, avendo fissato la scadenza nel 2026. Per il gruppo Adr l’obiettivo è «la riduzione, tendendo allo zero, del tasso d’infortuni in aeroporto, facendo leva anche su nuove soluzioni innovative e tecnologiche, e la trasmissione della cultura della sicurezza anche a chi lavora con noi. Per raggiungerli la strada da seguire è quella della cooperazione», spiega l’amministratore delegato Marco Troncone. I principi e i progetti che nasceranno con il protocollo verranno poi diffusi «anche nei confronti degli stakeholder, in un’ottica di miglioramento continuo del sistema aeroportuale», continua Troncone. Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo prevedono iniziative di comunicazione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la progettazione di programmi di formazione del personale e la sperimentazione di soluzioni innovative ad alto valore tecnologico. Centrali saranno i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi. Sono previste, inoltre, la progettazione e implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo.

L’intesa con Fs

«L’impegno delle Ferrovie dello Stato Italiane nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro comprende un pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder, iniziando dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali, con cui proseguiremo su questo percorso, nonché un investimento continuo sul benessere, sulla formazione e sulla consapevolezza delle persone». L’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, aveva sintetizzato così l’approccio della società all'intesa siglata con Inail. Oltre agli impegni previsti sul fronte della comunicazione e della formazione, l’intesa aveva previsto anche la progettazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo, così come l’analisi dei flussi informativi su infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere, e lo studio dei fattori di rischio per prevenire le patologie lavoro-correlate.Il protocollo con Fs aveva poi afficato i compiti di indirizzo, programmazione e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, a un Comitato di coordinamento composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre dal Gruppo Fs.