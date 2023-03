Pd, ecco il cerchio magico di Elly Schlein: da Furfaro a Di Biase e Braga

La rivoluzione di Elly Schlein parte dalla nuova squadra che guiderà con lei il Pd: ecco il totonomi che parte da chi ha affiancato la neo segretaria del Pd durante il congresso. Nel cerchio magico si parla del deputato Marco Furfaro come vicesegretario o come coordinatore della segreteria, del deputato Marco Sarracino all’organizzazione, del deputato Alessandro Zan con per la delega ai diritti, dell’ex sindaca di Crema Stefania Bonaldi per quella ai territori. Poi c'è il capitolo capigruppo in Parlamento: Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani alla Camera potrebbero rimettere il loro mandato e al loro posto potrebbero arrivare rispettivamente Francesco Boccia e Michela Di Biase. Ma per Montecitorio circolano anche nomi di mediazione. Il vicesegretario potrebbe essere Marco Furfaro con Alessandro Zan capo segreteria. In segreteria potrebbe entrare anche Chiara Gribaudo, mentre la sardina Mattia Santori dice che «se Elly chiama ci penso».



