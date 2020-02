Da un garage in Puglia le strategie per i grandi marchi. E il video per Milano Agenzia creativa e cooperativa, è una squadra di giovani di talenti. L’ultimo colpo è il video #Milanononsiferma rilanciato dal sindaco Sala e da tanti big e associazioni per raccontare la volontà di ripresa del Paese

4' di lettura

Hanno scelto di lavorare in una terra che richiama molto la Silicon Valley. Non siamo però nel canyon americano, bensì nell’entroterra barese, sui primi rilievi della Murgia fatti di roccia calcarea. E da qui è partita la loro ultima iniziativa diventata centrale nel dibatitto pubblico in pieno coronavirus. ovvero il video #Milanononsiferma rilanciato dal sindaco Sala per testimoniare la volontà di ripartenza della città e dell’intero paese.

Ma chi sono? Brainpul è composta da un gruppo di giovani professionisti che ha deciso di fare squadra e di innovare nel marketing, intercettando top brand. Ancorati alle loro radici, ma impegnati in progetti internazionali per un mercato sempre più globale e interconnesso. Il Sole 24ore aveva raccontato la loro storia sull’edizione cartaceca del 22 febbraio.

«All’inizio avevamo soltanto cinque scrivanie e cinque computer in un garage con una connessione wi-fi casalinga. Non disponevamo di contatti, ma avevamo una sola grande convinzione: il tempo era il nostro più grande capitale. Siamo innamorati del nostro territorio e da qui oggi lavoriamo con decine di brand in Italia e nel mondo», afferma Domingo Iudice, trentatreenne co-fondatore e direttore marketing di Brainpull , agenzia creativa e cooperativa.

Tutto nasce da quel garage nel 2012 con un assetto societario fuori dagli schemi. «Abbiamo un regolamento interno simile a quello di uno studio americano di avvocati: chiunque entrando può ambire, con talento e impegno, a diventare un agency partner. Per questo la cooperativa è apparsa subito la forma societaria più adatta», precisa Iudice.

Oggi la società conta 14 soci e oltre 50 collaboratori con un’età media di 28 anni per 3,9 milioni di euro di fatturato. L’headquarter è a Conversano, 25mila anime nell’area metropolitana barese. «Dalla Puglia abbiamo l’orgoglio di lavorare per brand di primo piano: Autogrill, Piquadro, Preziosi Food, Divella, Cigierre, Zeta Service. Sono sempre stato convinto che questa terra non è solo da vivere, ma anche da potenziare», precisa Domingo, in tasca una laurea in marketing conseguita all’università di Bari e poi un percorso professionale tra New York e Milano, fino al rientro in Puglia.