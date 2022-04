Da giugno a Milano apre Casa Cipriani, hotel che diventa club

«Dopo l’apertura a New York, l’idea di inaugurare Casa Cipriani a Milano, in un altro bellissimo palazzo storico, ci è sembrata in linea con la crescita che questa città ha avuto soprattutto negli ultimi anni - sottolinea Giuseppe Cipriani, ceo del gruppo -. Milano è diventata cosmopolita e rilevante a livello internazionale e conserva una ricca tradizione di eleganza e stile. Siamo felici di valorizzare e aprire gli spazi di Palazzo Bernasconi, una dimora di inizio Novecento che trasformeremo in una Casa accogliente, rilassante e divertente dove poter ospitare viaggiatori, milanesi e non. Troveranno la nostra cucina fatta di qualità e semplicità, un decoro senza tempo, una Spa dove rigenerarsi e soprattutto un servizio a misura d’uomo».

Saranno dodici le camere e tre le suite, sempre disegnate da Michele Bonan. A completare l’offerta una Spa di mille metri quadrati, spazio creato scavando un secondo piano al livello -2. A godere del luogo coloro che avranno la membership, mille persone al massimo, che scendono a 200 per la Spa.

Anche gli arredi sono affidati ad aziende italiane, da Venini a Flos, dai velluti di Dedar ai tessuti di Rivolta Carmignani.

Il Palazzo, entrato a fare parte del portafoglio di Merope nel settembre 2018 per circa 40 milioni di euro, ha una superficie di circa 4mila mq distribuiti tra quattro piani fuori terra e due interrati. L’investimento complessivo per la riqualificazione è compreso tra 15 e 20 milioni di euro.

I prossimi progetti del gruppo Cipriani in Europa e nel mondo riguardano un terzo ristorante a Dubai, l’apertura di due ristoranti a Doha e a Istanbul, questi ultimi entro l’estate 2022. In attesa di trovare le location adatte a Parigi e Madrid, dove la famiglia sta facendo scouting di edifici per ristorante e club. A Miami, invece, il Cipriani residence Coconut Grove a Brickall metterà in vendita gli appartamenti tra un paio di anni. Sono in standby le nuove aperture in Asia, per via del Covid.