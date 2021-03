Da grande volevo fare l'astronauta: su Radio 24 Marco Berry racconta come si realizza un sogno Radio 24, partner ufficiale del progetto Yes, it's possible, racconterà in onda e in Podcast l'avventura di Marco Berry per realizzare il suo sogno, andare nello spazio. Da domani, ogni giovedì, in Uno nessuno e 100 Milan di Alessandro Milan e Leonardo Manera su Radio 24.

Mai come in questo periodo c'è bisogno di sognare e di credere che, se ci impegniamo, un desiderio si può realizzare. Su Radio 24 a partire dall'11 marzo racconteremo l'avventura di Marco Berry e del suo progetto Yes, it's possible, nato per realizzare un sogno, quello di andare nello spazio. La preparazione fisica e mentale, i test, le sfide, le prove estreme, lo studio: in un diario settimanale ogni giovedì all'interno di “Uno Nessuno 100 Milan” assieme ad Alessandro Milan e Leonardo Manera racconteremo le sfide, i progressi, le difficoltà e le emozioni di questa impresa. L'obiettivo di Berry spazia da un volo suborbitale ad un viaggio su Marte per accompagnare Elon Musk.

E ad aprile si aggiungerà il racconto delle storie dei grandi sognatori che sono riusciti a fare la differenza, con un Podcast originale disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme di ascolto. “E' importante - dice Sebastiano Barisoni vicedirettore esecutivo di Radio 24 - ricordare a tutti che non bisogna smettere di fare sogni grandi anche e soprattutto quando la realtà è difficile. Ed è necessario ricordarlo agli adulti e soprattutto ai giovani, quelli oggi vedono davanti a sè un orizzonte chiuso, e che invece dovrebbero sognare di conquistare il futuro”.

“Da bambino sognavo di diventare astronauta. Oggi voglio provarci. – afferma Marco Berry - E se la mia esperienza porterà anche solo uno di coloro che mi ascoltano a decidere di realizzare il suo sogno allora anche io sarò riuscito a fare la differenza”.

Yes It's possible è un progetto crossmediale che nasce per affermare che con la volontà si può fare tutto. Un sogno: diventare astronauta. Una sfida: dimostrare che la parola impossibile non esiste! Un progress: lottare e raggiungere i propri obiettivi, nonostante gli ostacoli che la vita può metterti davanti! Parte dai sociale per arrivare su tutti i canali e i media, ogni giorno per 365 giorni.

Radio 24 è la prima radio news & talk italiana, con oltre 2 milioni e 300mila ascoltatori nel secondo semestre 2020 (dati Ter) e con un'offerta editoriale multitematica orientata all'informazione, alle news, all'approfondimento ed al racconto. Dal 2019 propone un linea di produzione di Podcast originali da ascoltare solo on demand sul sito della Radio e sulle principali piattaforme.