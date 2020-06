Da Grillo a Di Maio, chi decide nel M5S

Di Maio capo delegazione “ombra”

Ma se la rotta M5S è disegnata da Grillo, sui singoli dossier il timone torna spesso nelle mani dell’ex capo politico: perché è a Di Maio che tutti si rivolgono quando c’è da decidere. Con la bufera sul Guardasigilli Alfonso Bonafede anche per il caso Di Matteo approdato in Antimafia, è il ministro degli Esteri il capodelegazione ombra, quello che tiene i rapporti tra i ministri e con il capodelegazione Pd, Franceschini. Di Maio non fa mostra di volersi “riprendere” il Movimento: d’altronde, era stato costretto a dimettersi da capo politico per l’ostilità dei parlamentari in ebollizione contro «l’uomo solo al comando». Ebollizione che però Crimi non raffredda.

Molti leggono gli scontri attuali come «dolori di pancia spesso legati ad ambizioni personali», che non riguardano soltanto i posti nel futuro vertice collegiale (dove si dà per scontato confluirà lo stato maggiore M5S e dove è stato già chiesto a Di Battista di entrare). Alla Camera e al Senato è infatti aperta la partita dei rinnovi delle presidenze delle commissioni: il M5S punta a mantenerne sette in ciascun ramo. E Gianluca Perilli, capogruppo a Palazzo Madama, l’Aula più preccupante per i numeri sul filo della maggioranza (come ha dimostrato il pasticcio sul decreto elezioni) potrebbe lasciare a settembre. Al suo posto si fa il nome dell’attuale presidente della commissione Politiche Ue: Ettore Licheri.