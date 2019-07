Da Grillo al “mandato zero” di Di Maio, la mutazione genetica del M5S

C’era una volta un Movimento basato sul divieto di due mandati, proprio per marcare la differenza tra sé e tutti gli altri. Ancora a marzo 2017 in un post , Grillo assicurava: “Il Movimento è una comunità di cittadini fondata su delle regole. Sono poche, chiare e semplici. Proprio per questo inamovibili. Una delle regole fondanti è quella dei mandati elettivi a qualunque livello. Consigliere comunale, sindaco, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo. Questa regola non si cambia né esisteranno mai deroghe ad essa. Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli, diceva Gianroberto”. Oggi cambia eccome, anche se per ora riguarderà solo i consiglieri comunali. Una giravolta talmente eclatante che Di Maio è stato costretto a inventare l'espressione “mandato zero”. Le battute si sono sprecate. E sono in pochissimi a scommettere che la regola reggerà davvero, specie se si dovesse andare al voto a breve. Spazzerebbe via praticamente tutti i big del M5S, Di Maio compreso.

C’era una volta un Movimento che vietava ai suoi di andare in Tv e garantiva lo streaming sempre e comunque. Prestissimo la televisione, insieme ai social, è diventata invece il mezzo prediletto dai Cinque Stelle. Veicolo di notorietà per l’attuale classe dirigente, motivo di fortissime gelosie interne da parte degli esclusi. Perché è da sempre la comunicazione del Movimento, insieme ai vertici, a scegliere chi va e chi no. E il controllo è ferreo: a lungo i pentastellati hanno chiesto e ottenuto che non ci fosse contraddittorio in studio. Lo streaming si è perso subito, dalle prime assemblee dei gruppi parlamentari.

C’era una volta un Movimento che diceva no alla Tav e no al Tap, e che prometteva di chiudere l’Ilva. Come è finita si sa. Sono in sé retromarce comprensibili per un partito di Governo responsabile, se non fosse che tutto succede fuorché giustificarle in questi termini. Sul Tap si sono evocate fantomatiche “penali”, sulla Tav si vanta ancora netta contrarietà, sull’Ilva si cancella l’immunità penale ad ArcelorMittal. Il risultato è lasciare in toto alla Lega la bandiera di partito pro crescita e pro sviluppo. Mentre non si conquistano i voti dei moderati e del ceto produttivo si perdono quelli degli attivisti che si sentono traditi. Un capolavoro.

C’era una volta un Movimento fiero di correre da solo che attaccava ogni alleanza come “ammucchiata”. Ma poi ha proposto di mutuare dalla Germania la strada del “contratto di governo” e ha stretto il patto con il Carroccio, nonostante Roberto Fico (e non solo lui) avesse giurato: “Mai con la Lega”. Un passo azzardato: difficile, con un'organizzazione tanto evanescente e una classe dirigente spesso non all'altezza, competere con il partito di Salvini, nato nel 1989 e più che rodato sui territori. Alle europee la Lega ha doppiato il risultato delle politiche, il M5S lo ha dimezzato.

C’era una volta il Movimento di Grillo. In questi giorni la battuta più amara è stata la sua. Parodiando la canzone di Julio Iglesias “Se mi lasci non vale” ha scritto: “Il mandato ora è in corso, è il primo di un lungo viaggio... ma di andarmene a casa proprio non ne ho il coraggio”. L'accusa è pesante: essere attaccati alle poltrone. Proprio loro, che dovevano essere “biodegradabili”.