Da Gucci una campagna digitale per una distribuzione equa del vaccino antiCovid

3' di lettura

I Paesi che hanno partecipato all’ultimo G20 si sono trovati d’accordo su un punto molto importante: garantire un equo accesso della popolazione mondiale al vaccino anti-Covid19: «Non risparmieremo sforzi per assicurare un accesso equo a tutti, coerente con gli impegni degli stati membri per incentivare l’innovazione. Riconosciamo il ruolo di un’immunizzazione estesa come un bene pubblico globale», è stato scritto nella nota finale della riunione. Una visione condivisa anche dall’Oms, preoccupata per l’equità della distribuzione dei vaccini.

È proprio su questo fronte che Gucci ha deciso di fare una importante donazione, parsi a 500mila dollari, a favore di Unicef Usa, «per assicurare un approvvigionamento e una distribuzione equa del futuro vaccino contro il Covid-19 nelle comunità più vulnerabili di tutto il mondo», si legge nella nota diffusa dal marchio che fa capo al gruppo Kering. Il suo impegno, però, non si ferma qui: Gucci ha anche lanciato una campagna, 21-day challenge, per raccogliere donazioni sul sito https://gucci.benevity.org/community, donazioni che saranno raddoppiate fino a un massimo di 100mila dollari. Una campagna estesa lungo 21 giorni, appunto, perché attiva dal 5 al 26 dicembre.

Loading...

«Nessuno è veramente libero se non siamo tutti liberi: questo comprende anche essere liberi dalle malattie - ha dichiarato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci -. Ora che un vaccino Covid-19 sembra essere pronto per essere lanciato, la vera sfida è assicurarci che sia prodotto e distribuito equamente. Per questo, nell'ambito della campagna “We Are All In This Together” che abbiamo lanciato a marzo scorso, oggi annunciamo una donazione di 500.000 dollari a favore di Unicef Usa per assicurare la distribuzione di vaccini contro il Covid-19 nelle comunità più vulnerabili di tutto il mondo. Nei prossimi 21 giorni tutti sono chiamati a dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia. Per ciascuna donazione, Gucci risponderà con una di pari importo, fino ad un massimo di ulteriori 100mila dollari. È una lotta globale, uno sforzo globale e anche l'impegno deve essere globale».

I fondi raccolti da Gucci saranno impiegati in tutte le attività di Unicef volte all'erogazione di un vaccino sicuro, incluse le attività di logistica necessarie a soddisfare la domanda, la predisposizione di catene del freddo (catene di fornitura a temperatura controllata) e il pre-acquisto di prodotti correlati, ma anche la pianificazione delle campagne di immunizzazione.

Leggi anche Gucci punta sulla gioielleria e investe nella sua sostenibilità

Già a marzo, nel pieno della prima ondata della pandemia, Gucci aveva donato 2 milioni di euro alle campagne di crowdfunding a sostegno del Dipartimento della Protezione Civile in Italia e del Covid Solidarity Response Fund della Fondazione delle Nazioni Unite; a maggio, nell’ambito del programma per la difesa dei diritti delle donne “Chime for Change”, aveva lanciato la campagna #StandWithWomen, in collaborazione con la Fondazione Kering, per finanziare le organizzazioni no-profit impegnate nel contrasto all’aumento della violenza di genere durante la pandemia.