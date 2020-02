Da Gucci a Moncler, show trionfanti e indagini nel backstage

Pensa in grande anche Remo Ruffini, che per la terza puntata di Moncler Genius, il progetto titanico di affermazione identitaria di marca attraverso la frammentazione stilistica, occupa un intero edificio sgarrupato alle frange estreme della città e ci installa dentro altrettanti teatrini, uno per ciascuno dei suoi “geni”.

Moncler Genius, 12 nuovi progetti di creatività multiforme Photogallery20 foto Visualizza

La messe di visioni è invero confondente, e la situazione poco consona a una fruizione attenta, ma nel rutilare di grandiosità sceniche spiccano i piumini acuminati di JW Anderson - nuovo acquisto in scuderia - le sofisticatezze pragmatiche di Veronica Leoni, i graffiti di Sandro Mandrino e le stampe di Richard Quinn.

Da N°21, Alessandro Dell’Acqua celebra i dieci anni del marchio attraverso una ricapitolazione di temi per lui nodali- dal maschile alle piume alla lingerie - che coagulano in una forma di eleganza neo borghese venata di punk - catene e spille da balia per ogni dove - che emana perversione pradesca, ma è impeccabile.

Tailoring e femminilità, la nuova contemporaneità di Alberta Ferretti Photogallery28 foto Visualizza

Alberta Ferretti punta sul daywear: immensi cappotti dalle spalle potenti e pantaloni a banana infilati dentro gli stivaletti, e poi un proliferar di rouche degne del miglior Ungaro rinverdiscono in maniera un po’ troppo letterale memorie anni Ottanta.

Jil Sander, la sensualità dell’eleganza Photogallery37 foto Visualizza

Convince e tocca la purezza estrema di Calcaterra, che il suo less is more lo serve con una concisione piena di sentimento. Da Jil Sander, in fine, Luke e Lucie Meier svelano finalmente il fremito della sensualità dietro il rigore apparente. La precisione certosina del disegno è quella di sempre, ma ci sono anche morbidezza e carne, e molta eleganza.