Da H&M Beauty arriva OHH!, linea cosmetica per la generazione Z

Sarà disponiile dal 20 aprile in più di 2mila negozi e online la nuova collezione di cosmetici OHH! di H&M Beauty: dieci prodotti vegani essenziali per la beauty routine di tutti i giorni, da un rasoio delicato e facile da utilizzare a una crema corpo idratante adatta a ogni tipo di corpo ideati per la generazione Z.

La linea celebra l'individualità, l'accettazione del proprio corpo e la libertà di espressione di ognuno di noi. «I prodotti di bellezza non risolverannotutti i nostri problemi, ma possono essere utili per superarne alcuni con più facilità. Credo che i nostri supereroi aiuteranno ad affrontare al meglio la vita di tutti i giorni - spiega Johanna Lissmats, band manager della linea OHH! -. Conosciamo quanto sia importante sentirsi a proprio agio e sicuri nel proprio corpo».

E aggiunge: «Abbiamo deciso di lanciare OHH! perché ci mancava una linea che parlasse ai più giovani. Abbiamo voluto creare un brand che comunichi non solo felicità e divertimento, ma che abbia prodotti facili da usare tutti i giorni. Speriamo che il mercato apprezzi la qualità delle formule e il messaggio che vogliamo dare».