Da Hong Kong a Londra e Milano, ecco le città dove il costo della vita è più alto

Qualità della vita, i territori dove vivono meglio bambini, giovani e anziani

Gli obiettivi dell’indagine

L’indagine Cost of Living di Mercer nasce per monitorare l’impatto del costo della vita sulla contrattazione contrattuali degli expat e di tutti coloro che si spostano per lavoro, ma con il tempo è diventato un osservatorio sui prezzi delle differenti metropoli internazionali molto seguito a tutti i livelli.

L’indagine offre una base dati unica per tutelare il potere d'acquisto dei dipendenti in mobilità internazionale, monitorando le oscillazioni dei tassi di cambio e valutando le pressioni inflazionistiche e deflazionistiche su beni, servizi e alloggi in tutti i paesi dove le aziende sono insediate.

La metodologia

New York City è utilizzata come città base per tutti i raffronti tra città mentre i movimenti valutari sono misurati rispetto al dollaro Usa. L'indagine prende in rassegna oltre 400 città di tutto il mondo; la classifica 2023 rileva il costo comparativo di oltre 200 prodotti e servizi in ogni località, compresi alloggi, trasporti, alimentari, abbigliamento, beni per la casa, prodotti e servizi per il tempo libero.

I dati raccolti forniscono ai datori di lavoro tutti gli elementi essenziali necessari per strutturare una politica retributiva equa e trasparente per i dipendenti chiamati a ricoprire incarichi internazionali.

Di conseguenza questa indagine risulta essere un osservatorio unico per valutare - attraverso un’ampia serie di indicatori presi in esame - la qualità della vita nelle differenti città, da sottoporre all’attenzione della negoziazione tra corporation e dipendenti, ma interessante sotto diversi profili.