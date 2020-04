Da Hong Kong a Seattle: al lavoro la task force dei sindaci per il post Covid-19 Presieduta dal sindaco di Milano Beppe Sala, la task force di C40 metterà a confronto esperienze e conoscenze per condurre le città alla ripresa economica e sociale, senza perdere di vista gli obiettivi di sostenibilità. di Marta Casadei

(ANSA)

Sono undici i sindaci di tutto il mondo che, guidati da Beppe Sala, faranno parte della Lead global mayors covid recovery task force: un gruppo di lavoro voluto dall’associazione C40 - un network di 94 città internazionali che lavorano per un futuro più sostenibile - pensato per portare le grandi metropoli fuori dalla crisi (sanitaria, economica e “di modello”) scatenata dall’epidemia di Covid-19, implementando soluzioni a basso impatto ambientale.

La squadra internazionale

La squadra, che si riunirà per la prima volta questo pomeriggio (chiaramente in video conferenza), è composta da Yvonne Aki Sawyerr, sindaco di Freetown, in Sierra Leone; Ks Wong, segretario per l’Ambiente di Hong Kong; Fernando Medina, sindaco di Lisbona; Ahmed Aboutaleb, sindaco di Rotterdam; Daniel Quintero Calle, sindaco di Medellin (Colombia); Sally Capp, sindaco di Melbourne (Australia); Valérie Plante, sindaco di Montréal (Canada); LaToya Cantrell, sindaco di New Orleans; Jenny Durkan, sindaco di Seattle; Won-soon, sindaco di Seul. A supervisionare, anche il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, presidente di C40.

Dall’economia alla sostenibilità: i temi chiave

I temi all’ordine del giorno sono molti e complessi: riportare le persone al lavoro, far ripartire l’economia locale, garantendo sia la sicurezza dei cittadini ( per evitare una nuova ondata di contagi) sia tenendo sotto controllo il fattore ambientale, decisivo per non peggiorare le cose. Ma anche quello sociale che, di fatto, è parte integrante del concetto di sostenibilità.

«Le nostre città devono affrontare una sfida senza precedenti e siamo motivati ad attingere dalle nostre esperienze collettive per supportare e fare da modello ai sindaci di tutto il mondo», ha detto Beppe Sala.

Il confronto tra le esperienze per creare un modello congiunto

Proprio l’idea di mettere a confronto esperienze, situazioni e background completamente diversi tra loro è alla base della task force: «Il nostro obiettivo sarà quello di condividere e rendere complementari tutte le conoscenze delle città per trovare le migliori modalità per andare avanti e andare oltre questa grande sfida, dimostrando ancora una volta la capacità di resilienza della nostra città di fronte alle avversità», ha detto Quintero Calle, sindaco di Medellin.