Da House of the Dragon a Fallout. Le cinque serie tv più attese nel 2024

Complice lo sciopero di Hollywood che ha rallentato se non bloccato la produzione di serie tv il 2024 parte a singhiozzo con un programma ancora tutto da perfezionare. Tra le serie che erano state programmate per il 2024 ma che sono state spostate al 2025 ci sono gli The White Lotus, Euphoria e The Last of Us. Dune Prophecy prequel di Dune dovrebbe invece arrivare in autunno, stesso discorso per Stranger Things 5 ma i rumors dicono che potrebbe slittare nel 2025. Certezze non ci sono qualcosa però sappiamo e quindi ecco la nostra lista delle tv series più attese di quest’anno.

Fallout

Fallout - Stagione 1 - 12 aprile

Se hai giocato già al titolo Bethesda sai già tutto. Parliamo di uno degli scenari post apocalittici più intensi e articolati degli ultimi anni. Immaginate l’America degli anni Cinquanta proiettata nel futuro e dopo la bomba. Non ci riuscite solo perché non conoscete Fallout. (Amazon Prime video)

Bridgerton

Bridgerton - Stagione 3 - 16 maggio

Ritornano gli amorazzi di corte, le relazioni pericolose e l’insostenibile leggerezza di non avere niente di meglio da fare. Si riparte dalla storia interrotta tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Anche quest’anno occhi puntati sulla penne velenosa di Lady Whistledown. (Netflix)

House of the Dragon

House of the dragon - Stagione 2 - Estate

È il più atteso e quindi anche se non c’è una data vale la pena segnalarlo. Il prequel de Il Trono di Spade non è piaciuto a tutti ma chi ha finito la prima serie sa che ne è valsa la pena. Ci aspettiamo moltissimo dai Targaryen e li vogliamo spietati e feroci più che mai. (Sky e Now Tv)

Mare fuori

Mare fuori - Stagione 4 - 1 febbraio

Eravamo rimasti sul filo ma già dalle prime puntate scopriremo chi ha sparato tra Rosa Esposito, Carmine e Don Salvatore. Mentre già abbiamo capito che Edoardo non è morto. Mare Fuori è un successo che ha dell’incredibile perché nulla in quella serie è credibile. E’ fiction pura, scolastica e ispirata. (Rai Player)