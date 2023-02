Da Imola al trono di Ecclestone, la F1 del manager orgoglioso del suo «Paese analogico»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il palazzo al numero 1 di St James’s Market è un moderno edificio bianco dalle forme tondeggianti: l’ingresso non è sulla via principale, ma nascosto, sul retro che ricalca il dedalo di vicoletti della Londra del passato. Dell’antico mercato generale – costruito nel 1666 dal Conte di Saint Albans vicino al mercato del fieno (che ancora oggi porta il nome, appunto, di Haymarket) e dove, un secolo dopo, il predicatore Richard Baxter si racconta fece crollare il pavimento dalla gran folla che aveva attratto – non è rimasto nulla. Ma la forza dei luoghi ha qualcosa di vischioso e atavico: oggi dentro al palazzo si fa ancora un mercato, ma diverso. Si vendono e si comprano i diritti tv dei Grand Prix. Al quinto piano, appena si apre la porta dell’ascensore chi arriva è colto di sorpresa dalla vista di una monoposto a grandezza naturale, completa di adesivi sulla carlinga “Net Zero 2030”. Dietro al bancone della reception, una parete di schermi che trasmettono immagini e dati dai Gran Premi. Il quartier generale della Formula Uno non delude le aspettative: è il paradiso delle corse.

«Sono di Imola» esordisce Stefano Domenicali, l’italiano che ha raccolto il pesante scettro di Bernie Ecclestone, l’uomo che ha inventato la Formula Uno. E uno pensa che il karma esiste. Nella città del famosissimo autodromo “Enzo Ferrari”, per più di venti anni, fino al 2006, era stato ospitato il Gran Premio di San Marino, una sorta di copertura per giustificare che l’Italia avesse due Gran Premi (quello nazionale essendo Monza). Se nasci a Imola, nel tuo destino c’è forse scritto di arrivare a guidare, in senso metaforico e pure letterale, il campionato mondiale delle corse automobilistiche.

E Domenicali non solo lo guida, ma l’ha pure risollevato dagli scandali e lo difende dalla crociata ambientalista, figlia del fenomeno Greta: «Ci davano per morti, e invece oggi la Formula Uno è il campionato sportivo più popolare al mondo». En passant, il circo delle auto è tornato pure a Imola, dopo anni di abbandono: ora si chiama “Emilia Romagna Grand Prix”. Il merito è dell’uomo, molto socievole e diretto, che entra da una porta laterale della sala riunioni. La targa informa che questa è la Sala Fangio, in onore del leggendario pilota argentino degli Anni 50 che fece la gloria di Alfa Romeo, Maserati e Ferrari. Ancora le coincidenze del destino.

Succedere a Ecclestone non è cosa facile: primo per il paragone continuo con un personaggio leggendario. Secondo, perché oggi la Formula Uno è sotto attacco: è uno sport sporco, che inquina, con un impatto ambientale insostenibile. Domenicali sorride di fronte ai nuovi Torquemada dell’ambiente, ai talebani dell’auto elettrica: «La Formula Uno ha come sponsor le più grandi e importanti aziende al mondo, da Amazon a Rolex, da Pirelli a Lenovo. Tutte multinazionali attentissime alla reputazione e alla sostenibilità: pensa che accosterebbero il loro nome al nostro se fossimo davvero così cattivi?» La domanda è retorica; la risposta è che, contrariamente alle apparenze e alle mode di pensiero, «la Formula Uno è credibile nella sua transizione energetica verso un mondo a zero emissioni». I Gran Premi sono eventi energivori: e non solo per i bolidi che sfrecciano a 300 km all’ora. Ogni gara conta in media un pubblico di 400mila persone che si sposta, mangia e consuma. Proprio per la sua enorme visibilità globale, Domenicali sa che non può fare passi falsi: «Siamo continuamente sotto public scrutiny, sotto la lente. E questa è una garanzia per tutti gli stakeholder, i portatori di interessi».

Il problema, serio, non è tanto la sostenibilità, ma proprio la transizione energetica: «La politica non si sta comportando in modo corretto perché fissa degli obiettivi impossibili. E soprattutto in modo ideologico: l’elettrico è diventato un dogma incontestabile». Invece, è sbagliato pensare che «esista un solo modo di transizione energetica». Rottamare tutte le auto tradizionali per abbracciare solo i motori elettrici è sbagliato, per tanti motivi. «Ma come si può costringere un pensionato a spendere 30 o 40mila euro, magari tutti i suoi risparmi, perché la sua vecchia auto è improvvisamente fuorilegge e deve passare un’auto elettrica?». Auto elettrica che rimane a tutt’oggi un miraggio: nel 2035 ci saranno ancora, nel mondo, 2 miliardi di veicoli a motore termico. E tra i motori tradizionali ci saranno ancora quelli della Formula Uno: «Noi non passeremo mai all’elettrico» taglia corto Domenicali. Questo non vuol necessariamente dire che i Gran Premi inquineranno. In pochi lo sanno, ma la Formula Uno «sta sviluppando una benzina pulita, a zero emissioni», che sarà pronta nel 2026. «È un carburante che potrà anche essere usato per aerei e navi. Si può arrivare alle emissioni zero senza dover cambiare motori o buttare via tutto il parco veicoli che c’è già». Questa è davvero economia circolare.