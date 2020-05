Da Inghirami sanificazione con spray disinfettante dei capi, prima e dopo la prova Lo storico gruppo toscano del tessile-moda riapre i negozi adottando un protocollo ad hoc, oltre a tutte le norme fissate a livello nazionale di Silvia Pieraccini

Ha fatto della riservatezza la sua cifra distintiva. Eppure Inghirami è un gruppo storico della moda, fondato nel 1949 a Sansepolcro (Arezzo), che oggi possiede i marchi di abbigliamento Fabio Inghirami, Reporter, sanRemo, Peter&Sons, Pancaldi, Ingram, Azzurra, Capri e mantiene una importante divisione tessile col marchio Duca Visconti di Modrone. Nel 2019 il fatturato del gruppo è stato di 80 milioni con 360 dipendenti in Italia. È guidato dal presidente Giovanni Inghirami che spiega come sta affrontando l'emergenza coronavirus.



Quali misure avete adottato per tutelare i lavoratori?

Ci siamo mossi in un clima di collaborazione e di condivisione con le organizzazioni sindacali per mettere in essere un insieme di misure che hanno l'obiettivo coniugare il valore primario della salute con la sicurezza del lavoro. Per farlo è stato sottoscritto un protocollo aziendale ed è stato creato un comitato, formato da datore di lavoro, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e sindacati, per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.



Potete fare una previsione sul calo di fatturato 2020?

La chiusura dei punti vendita sia in Italia che nel mondo per circa tre mesi porterà sicuramente a un calo dei ricavi che si potrebbe aggirare intorno al 20%.



Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi? Vi siete attrezzati con l'e-commerce? Se sì, praticando che tipo di sconti?

Con la chiusura dei negozi e il blocco totale dell'attività l'e-commerce ha avuto un ulteriore sviluppo con promozioni legate all'omaggio di mascherine made in Italy a fronte dell'acquisto di capi di abbigliamento.



Come vi siete preparati (o vi state preparando) alla riapertura dei negozi?

Per la riapertura dei negozi monomarca aziendali è in essere un protocollo che prevede, insieme a tutte le norme fissate a livello nazionale, anche la sanificazione con spray disinfettante dei capi, sia prima che dopo la prova.