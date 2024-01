Da Intesa a Recordati, la top ten di Borsa di Intermonte per l'inizio del 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum tra le banche; una pattuglia di titoli dell'energia con Enel, Snam Rete Gas e Hera, a cui si aggiunge Saipem tra i petroliferi; Prysmian e Iveco Group tra gli industriali; Brunello Cucinelli nel lusso/consumer; Recordati tra i titoli del comparto farmaceutico. E' questa la top 10 di Borsa per l'inizio del 2024 stilata da Intermonte che nel suo outlook mensile su Piazza Affari ha indicato i titoli su cui puntare dopo un 2023 che ha visto vincitori le banche e alcuni big dell'industria come Leonardo - Finmeccanica, Stellantis e Ferrari.

Dalla lista dei preferiti del broker esce proprio la Rossa di Maranello, che ha già corso molto ed è ritenuta avere spazio limitato per ulteriori miglioramenti degli utili, mentre entra Iveco in attesa del nuovo piano industriale previsto a marzo.

Nel complesso Intermonte mantiene una posizione positiva sull'azionario anche per il 2024 soprattutto guardando a pmi e a settori che non hanno approfittato del generale rialzo dei listini negli ultimi dodici mesi: tra i finanziari preferenza per le società più sensibili all'andamento delle commissioni; tra le utility più appeal dall'attività di generazione; nel settore industriale meglio le aziende più esposte a investimenti di lungo termine; molta selezione nel lusso e nel comparto consumer con focus sui brand più noti ma considerando eventuali livelli di prezzo non troppo a buon mercato.