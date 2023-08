Investindustrial Foundation dona 800mila euro al Cenacolo Vinciano

Investindustrial ha continuato la tradizione filantraopica avviata da Anna Bonomi Bolchini in varie forme e in particolare attraverso due fondazioni che operano in diversi settori e in un contesto geografico internazionale allargato: «Invest for Children», che aiuta le persone diversamente abili e i bambini più svantaggiati a migliorare la propria qualità della vita e «Investindustrial Foundation», che sostiene l’istruzione, la protezione e la conservazione dell’ambiente, il patrimonio artistico e culturale e la scienza.

Negli ultimi dieci anni, Investindustrial ha donato alle due fondazioni 31 milioni di euro e ha poi raccolto ulteriori fondi per singole cause specifiche, come ad esempio i 6 milioni di euro destinati a diversi ospedali in Europa per sostenerli durante la pandemia di Coronavirus, per uno sforzo di esborso complessivo che toccherà per la fine del 2024 circa 40 milioni di euro.





