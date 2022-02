Da Invitalia a Snam e Sace, 350 poltrone in scadenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per Domenico Arcuri c’è la prova d’appello con il governo di Mario Draghi. Il manager calabrese che ai tempi dell’ex premier Giuseppe Conte era lanciatissimo verso la guida delle società pubbliche più importanti, come Cdp, poco dopo l’insediamento di Draghi è stato sollevato dall’incarico di commissario all’emergenza Covid conferitogli da Conte, per le polemiche sulle forniture di mascherine. Era il primo marzo 2021 quando il testimone è passato al generale Francesco Paolo Figliuolo. Arcuri però è rimasto in carica come amministratore delegato di Invitalia, agenzia pubblica (100% Mef) per l’attrazione degli investimenti esteri i cui compiti si sono dilatati nel tempo. Il cda di Invitalia, di cinque componenti, scadrà con l’assemblea degli azionisti che tra pochi mesi dovrà approvare il bilancio 2021.

Il caso Arcuri

Arcuri dovrà così affrontare di nuovo il giudizio dell’ex presidente della Bce e del suo consigliere Francesco Giavazzi. È arrivato alla guida della società, si chiamava Sviluppo Italia, a 43 anni, nel marzo 2007. Lo nominò il governo di Romano Prodi, che per rilanciare il carrozzone gli avrebbe preferito Maurizio Prato. Arcuri è stato confermato ad ogni scadenza da tutti i governi, l’ultima volta dal Conte-bis nell’assemblea del 5 dicembre 2019. Affiancato da un presidente del Pd, Andrea Viero, già direttore generale del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, dal 2016 dirigente di Fincantieri. Lo scorso ottobre Arcuri è risultato indagato per peculato e abuso d’ufficio nell’inchiesta sulle forniture allo Stato di mascherine dalla Cina, in cui l’accusato principale è l’ex giornalista Rai Mario Benotti.

Loading...

Mef e non solo: le poltrone che scadono

Sono 49 le società partecipate dal Mef o dalle sue controllate il cui cda o vertice gestionale è in scadenza con le assemblee previste in primavera, per un totale di 230 poltrone. Inoltre ci sono 41 società, che solo in parte coincidono con le precedenti, in cui scade il collegio sindacale, l’organo di vigilanza, per ulteriori 120 poltrone. In totale ci sono 350 poltrone da assegnare.

Questo emerge da una ricognizione fatta dal Sole 24 Ore con la lista che il Mef ha pubblicato sul sito in questi giorni. Il ministero di Daniele Franco ha però dimenticato di inserire nell’elenco società di primo piano come le quotate Snam (9 consiglieri), Italgas (9) e Fincantieri (10), le cui poltrone sono in scadenza. Si aggiungerà Banca Mps dopo la revoca delle deleghe a Bastianini .

Candidato al terzo mandato l’a.d. di Snam Marco Alverà, classe 1975, portato giovanissimo da Paolo Scaroni all’Enel nel 2002 come direttore della corporate strategy e poi all’Eni dal 2005 per dieci anni.