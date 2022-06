Da Iren e Relife sacchi per la differenziata con plastica riciclata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un esempio virtuoso di economia circolare (e un business da 9 milioni di euro) che consente di produrre 120 milioni di sacchi della spazzatura per la raccolta differenziata attraverso il riutilizzo di 2,4 milioni di chili di plastica riciclata, proveniente dai territori di raccolta nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza .



L’operazione è frutto dell’accordo tra Iren, attraverso la propria controllata I.Blu, e Relife, azienda genovese che opera nell’economia circolare, con il contributo di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.



Centoventi milioni di sacchi

L’accordo prevede la fornitura, a ReLife, di materiali plastici selezionati nell’impianto I.Blu di Cadelbosco di Sopra, presso il quale confluiscono anche le plastiche della raccolta differenziata dei Comuni dell’area emiliana.

Presso I.Blu, dunque, sarà selezionato un particolare prodotto, il Film (Ldpe), che verrà inviato agli impianti del gruppo Relife per la produzione di granulo, utilizzato a sua volta per produrre i sacchi distribuiti ai cittadini da tutte le società del gruppo Iren per la raccolta differenziata. Il valore della commessa acquisita da Relife per la fornitura di 120 milioni di sacchi in tre anni è di 9 milioni.

Costi in linea con forniture tradizionali

Per Iren, peraltro, spiega una nota, «il costo di questa innovativa fornitura è in linea con le precedenti tradizionali, pertanto si raggiungerà un significativo risultato ambientale senza sostanziali aggravi di costi».