Da Issey Miyake le linee astratte danzano intorno la corpo, il maestro è Yamamoto

Con i tempi che corrono, il rischio di diventar plumbei o addirittura millenaristi, e quindi di immaginare mode punitive e meste è alto. Come é alto il rischio, già concretizzatosi più volte in questi giorni iniziali di sfilate parigine, di puntare in direzione opposta e massimizzare l'escapismo per abbracciare il kitsch e il sexy esagerato. Isabel Marant lo fa da sempre, con una nonchalance tutta parigina che è la sigla di un duraturo successo.

Eleganza lieve e imprevedibile

È Jonathan Anderson a offire sollievo, da Loewe. Un sollievo fatto di eleganza lieve e preziosa, per nulla stucchevole, men che mai prevedibile. Ci vuole talento e un senso impeccabile del controllo, ovvero la capacità di dosare pesi e misure, di lavorare di dettagli e proporzoni, per usare perle, pizzi e ispirazioni lingerie evitando il romanticismo da libro Harmony, proponendo invece abiti dalla modernità senza tempo. La levità é un sentimento totale in questa sfilata che eleva Loewe e spinge il marchio un po' più avanti, lontano dall'estetica del pastiche e del collage, in un territorio di sofisticazione estrema nel quale l'artigianalità delle lavorazioni é segno pervasivo, ma intimo come una impronta digitale.

PARIGI, GIORNO 3

Domina il bianco, dal set etereo al resto. Anderson porta all'esterno gli strati e l'intimo, crinoline incluse, che, nell'abbigliamento sei/sette/ottocentesco, davano struttura agli abiti. In questo movimento, ciò che in genere é sotto diventa esso stesso architettura, impalpabile. Il dialogo tra abito e corpo è condotto, per cosí dire, in punta di penna, ma ha anche una certa solennità. Piccole cappe e grandi mantelli suggellano la silhouette e il risultato è pura elevazione mattutina.

Linee astratte per Miyake

È pieno di gioia, intesa principalmente come leggerezza e mutamento, il debutto di Satoshi Kondo da Issey Miyake. Il repulisti è subito evidente: tornano le linee astratte che danzano intorno al corpo, e una certa concisione espressiva, vitale ed energetica, che poco concede ai lambiccamenti tessili del recente passato. Il lavoro da fare per ridare a Miyake la rilevanza che giustamente merita é molto, ma questo é un buon inizio. C'è da mettere a fuoco la donna, o le donne di riferimento; la gioia espressa attraverso le pur emozionanti coreografie di Daniel Ezralow, d'altro canto, é un cliché che ormai appartiene al passato della moda, e che andrebbe superato.