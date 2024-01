Da Ita Lufthansa alle concessioni delle spiagge, i verdetti Ue attesi a gennaio dall’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I dossier in ballo sono di quelli capaci di orientare gli equilibri nelle relazioni tra l’Italia e la Ue, soprattutto a pochi mesi dall’appuntamento di giugno delle elezioni europee e in piena operazione Pnrr. Da una parte il matrimonio tra Ita e Lufthansa; dall’altra l’annosa questione delle concessioni balneari, caratterizzata da un braccio di ferro infinito tra Roma e Bruxelles. A gennaio è atteso un intervento della Commissione europea su entrambi i filoni.

Ita-Lufthansa all’esame Ue

Si parte dal destino di Ita. Il 15 gennaio si chiuderà la fase uno, e potrebbe arrivare l’agognato placet dei servizi antitrust della Commissione europea alle nozze tra le due compagnie aeree. In caso contrario, e con il nodo delle rotte ancora da sciogliere, l’istruttoria volta a scongiurare turbamenti al mercato interno potrà protrarsi per altri tre mesi e mezzo, sconfinando così a primavera. In base all’accordo siglato il 25 maggio dal Tesoro e dal colosso tedesco, Lufthansa acquisirà il 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con l’opzione di acquisire le azioni rimanenti in un secondo momento. Se Bruxelles chiedesse ulteriori chiarimenti potrebbe aprirsi la «fase 2», che potrebbe durare fino a 105 giorni lavorativi.

Loading...

Balneari, atteso il verdetto Ue, rischio procedura di infrazione

Tutti i partiti del centrodestra sono sensibili al dossier balneari. La delicata trattativa in Europa è affidata al ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Entro il 16 gennaio il governo è chiamato a convincere la Commissione europea sul fatto che il rinnovo delle concessioni è in linea con la direttiva antitrust Bolkestein (la quale invece prevede che le concessioni debbano andare all’asta). Se i chiarimenti del Governo non convinceranno Bruxelles, la parola passerà alla Corte di giustizia europea, che potrebbe decidere di andare nella direzione di una procedura di infrazione. Nella maggioranza, una parte propende per la ricerca di un accordo e di una soluzione che possa evitare la procedura di infrazione. Con l’obiettivo di arrivare a una norma quadro che superi l’attuale confusione e sovrapposizione di misure. L’altra parte della maggioranza è invece pronta allo scontro: una ulteriore proroga delle concessioni, come quella proposta da Salvini nell’ultima riunione del governo, sarebbe indigeribile a Bruxelles. E metterebbe l’esecutivo in una posizione scomoda.