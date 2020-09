Da Italcementi la prima casa in 3D è stata costruita in Germania la prima abitazione stampata in 3D grazie alla tecnologia 3D printing frutto della ricerca italiana di Italcementi

Per la prima volta in Germania, un edificio residenziale è stato “costruito” grazie alla tecnologia 3D printing di Italcementi. Si tratta di una casa indipendente su due piani a

Beckum, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, di circa 80 metri quadrati di superficie abitabile per piano e composta da pareti a tre strati riempite di mescola isolante. Il materiale ad alta tecnologia “i.tech 3D” utilizzato per la costruzione dell’abitazione è stato sviluppato nel centro ricerca di Italcementi a Bergamo ed è adatto per un uso versatile con diversi tipi di stampanti.

Nel corso della ricerca che ha portato allo sviluppo del materiale si sono unite nel team di lavoro figure professionali diverse tra di loro come ingegneri, chimici dei materiali, architetti e tecnici/ricercatori di laboratorio, per un totale di circa 15 persone e oltre 15.000 ore di ricerca.

«Grazie alla multidisciplinarietà del nostro team di ricerca abbiamo adattato il calcestruzzo, il tradizionale materiale da costruzione, alle nuove possibilità offerte dalla digitalizzazione – dice Enrico Borgarello, Direttore Innovazione di Prodotto di Italcementi e responsabile dello sviluppo di “i.tech 3D – Il materiale innovativo per la stampa 3D non solo permette una nuova libertà nella progettazione, ma anche più varietà, dato che ogni componente può essere progettato individualmente – e Borgarello prosegue: – Non da ultimo, come è stato dimostrato a Beckum, il cemento per la stampa 3D consente un’accelerazione notevole del processo di costruzione e può, quindi, rappresentare una spinta verso l’innovazione per diverse realtà nel settore delle costruzioni».

«Lo sviluppo di un materiale a base di cemento per la stampa 3D è una sfida notevole. Dovrebbe essere facile da pompare e da estrudere - dice la Jennifer Scheydt, Direttrice della divisione Engineering & Innovation di HeidelbergCement, la società capogruppo di Italcementi, che ha seguito le operazioni in Germania – Deve anche sviluppare rapidamente una sufficiente capacità di sopportazione del carico affinché gli strati inferiori non cedano sotto il carico degli strati superiori. Allo stesso tempo, si deve assicurare il legame tra i vari strati necessari».