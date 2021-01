Da Jackie a Jill Biden, storie, stili e idee delle First Lady

Mamie Eisenhower

Mamie Eisenhower - 1953

L’abito da sera, disegnato da Nettie Rosenstein, indossato da Mamie Eisenhower era in seta in pallido rosa e ricamato con oltre 2mila strass. Fra i gioielli spiccava un braccialetto di Trifari, marchio che all’epoca era molto in voga, fondato dal gioielliere napoletano Gustavo Trifari, emigrato da Napoli a New York nel 1904 e celebre per aver inventato la lega metallica Trifanium, simile all’oro, con cui realizzava i suoi bijoux.

Jackie Kennedy - 1961

Jackie, laureata in Belle Arti alla George Washington University, segnò una svolta nella storia dello stile delle First Lady. Per l’Inaugural Ball indossò un abito disegnato insieme a Ethel Frankau di Bergdorf Goodman. Il Washington Post scrisse che «la carriera della signora Kennedy come icona di moda è iniziata in modo straordinario». Il suo stile divenne davvero un’icona per l’epoca, compreso, purtroppo, il tailleur rosa di Chanel che indossava il giorno dell’assassinio di Jfk.

Lady Bird Johnson

Lady Bird Johnson - 1965

Claudia Alta, soprannominata fin dall’infanzia Lady Bird (coccinella), con due lauree, in arte e in giornalismo, divenne First Lady in modo drammatico, dopo l’assassinio di Jfk e il subentro del marito Lyndon alla Casa Bianca. L’Inaugural Ball venne organizzato nel 1965 e Lady Bird indossò un abito acquistato da Neiman Marcus, color giallo per esprimere luce e ottimismo dopo la morte di Jfk. Fu la prima First Lady a tenere in mano la Bibbia per suo marito al momento del giuramento e fu lei ad aprire l’ufficio della First Lady alla Casa Bianca.



Pat Nixon - 1969

Studentessa della Columbia University di New York e prima First Lady laureata (alla University of Southern California), per il ballo inaugurale la moglie di Richard Nixon indossò un abito di satin di seta color mimosa, disegnato da Karen Stark per Harvey Berin, ricamato in oro e argento e con cristalli Swarovski. Il giorno del giuramento, Pat Nixon indossò un paio di scarpe con la data incisa sulla suola della scarpa destra. Durante la presidenza del marito si impegnò per far eleggere una donna per la Corte Suprema, e per questo si fece anche fotografare in pantaloni (che Richard odiava) sulla cover di un magazine.

Rosalynn Carter - 1977

La mattina del 20 gennaio 1977 Rosalynn Carter sfilò su Pennsylvania Avenue con un cappotto color turchese e stivali in cuoio, per poi vestire la sera un abito di Mary Matise per Jimmae e comprato in Georgia. Il suo fu il primo caso di “riciclo” di un abito, poiché si trattava dello stesso indossato in occasione dell’elezione del marito Jimmy a governatore della Georgia nel 1971. Quella che oggi giudicheremmo una scelta sostenibile, all’epoca venne considerata una mossa poco felice.