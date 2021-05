Da John Elkann a Giuseppina Di Foggia: chi sono i nuovi 25 Cavalieri del lavoro

13' di lettura

Nominati nuovi 25 cavalieri del lavoro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha firmato i decreti di nomina, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Ci sono John Elkann, presidente di Stellantis, Luigi Gubitosi, ad e dg di Telecom Italia, il re dei biscotti Paolo Gentilin. Ci sono Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e vicepresidente di Nokia Italia.

L'onorificenza di cavaliere del lavoro è stata istituita nel 1901. É conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa. Considerando le nuove nomine, i cavalieri del lavoro sono attualmente 625: dal 1901 a oggi gli insigniti dell'onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono stati 2.947. Ecco chi sono i nuovi cavalieri.

Renato Ancorotti – Cremona – Industria/cosmetica

Classe 1956, è fondatore e presidente di Ancorotti Cosmetics Srl, attiva nel settore della ricerca e della produzione di cosmetici per conto terzi. Attraverso investimenti in tecnologie per l'automazione sviluppa la produzione che raggiunge, solo per il mascara, oltre 150 milioni di unità l'anno. Sotto la sua guida i dipendenti aumentano dagli iniziali 3 agli attuali 325. Nel 2019, con l'acquisizione e la riqualificazione dello stabilimento ex Olivetti di Crema, inaugura il nuovo polo logistico e produttivo di 30.000 mq ad elevata efficienza energetica, con una riduzione di oltre il 10% di emissioni di CO2 e un riutilizzo dei rifiuti industriali del 95%. Con uno stabilimento produttivo e un centro di ricerca e sviluppo interno esporta il 90% della produzione.

Angiola Beltrame – Vicenza – Industria siderurgica/laminati

Classe 1957, è vicepresidente del Gruppo Afv Beltrame, tra i principali produttori in Europa di laminati per costruzioni edili, cantieristica navale e macchine per movimentazione della terra. Nel 1975 entra nell'azienda di famiglia per poi assumere la direzione dell’ufficio acquisti materie prime e successivamente diventare consigliere delegato e vicepresidente nel 2020. Oggi il Gruppo, con tre acciaierie e 10 laminatoi dislocati in sei stabilimenti, di cui tre in Italia, uno in Francia, uno in Svizzera e uno in Romania, produce oltre tre milioni di tonnellate di laminati l'anno e serve circa 40 Paesi in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Oltre il 97% dei rifiuti di processo vengono riciclati. Occupa 790 dipendenti.

Marco Checchi – Chieti – Industria metalmeccanica



Classe 1959, è dal 1991 amministratore delegato di Pelliconi & C. Spa, leader nella produzione di capsule in metallo e plastica per il settore beverage. Entra in azienda nel 1985 come impiegato commerciale ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Sotto la sua guida l'azienda ha raggiunto una capacità produttiva di 31 miliardi di tappi l'anno e ha dato vita a un dipartimento innovazione per lo sviluppo di tecnologie digitali applicate alla produzione. Il Gruppo opera con due stabilimenti produttivi in Emilia Romagna e in Abruzzo, quest'ultimo tra i più grandi impianti di produzione di tappi corona al mondo, e tre tra Egitto, Stati Uniti e Cina. Detiene 10 brevetti internazionali. L'export è pari al 90%. Occupa 675 dipendenti.