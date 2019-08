Da «Joker» a «Martin Eden» ecco i film più attesi

La vérité di Hirokazu Kore-Eda - Il film d'apertura della Mostra di quest'anno è anche l'esordio con una produzione francese per il regista giapponese Hirokazu Kore-Eda, salito agli onori della cronaca lo scorso anno per la vittoria della Palma d'oro a Cannes con «Un affare di famiglia». Curiosità alle stelle per scoprire come l'autore nipponico sia riuscito a dirigere un cast occidentale: tra gli altri, sono presenti Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.



Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone – Nella Napoli contemporanea viene ambientata la celebre commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, portata sul grande schermo da un grande regista cinematografico e teatrale come Mario Martone. L'autore napoletano, celebre per titoli come «Noi credevamo» o «Il giovane favoloso», era già stato in concorso a Venezia lo scorso anno con «Capri-Revolution».



The Laundromat di Steven Soderbergh – Il regista di «Traffic» e «Dietro i candelabri» punta a un premio a Venezia e poi all'Oscar con questo film incentrato sullo scandalo dei Panama Papers. Non è solo il tema però a renderlo uno dei titoli imperdibili di Venezia, ma anche il cast, che con i protagonisti Gary Oldman e Meryl Streep promette scintille.



Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra – Si tratta dell'esordio in lingua inglese del regista colombiano, di cui quest'anno abbiamo visto nelle nostre sale «Oro verde – C'era una volta in Colombia». Non sarà semplice adattare il romanzo di Coetzee, ma è una sfida che Guerra può vincere, anche perché ha dalla sua un cast ricchissimo: da Mark Rylance a Johnny Depp, passando per Robert Pattinson.



Wasp Network di Olivier Assayas – Solo un anno dopo aver presentato in concorso a Venezia «Il gioco delle coppie», il regista francese torna al Lido con un film sulla carta molto diverso, una storia vera incentrata su alcune spie cubane a metà tra il thriller e lo spy-movie. L'obiettivo è sicuramente il Leone d'oro per questo lungometraggio che dovrebbe mostrare anche una volta il grande talento dell'autore transalpino.