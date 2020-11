Da Kennedy ai leader di oggi, ecco le storie raccontate nei nuovi podcast del Sole Il Sole 24 Ore lancia cinque nuove serie audio: interviste, racconti e informazione finanziaria on demand

La Storia è piena di storie. Storie da raccontare, storie da riscoprire, storie per aprire finestre su nuovi mondi. Una di queste si spalanca sugli Stati Uniti: ti affacci e davanti hai le immense praterie americane, le lunghe lingue d’alfalto delle highways che attraversano il Paese, le folle che applaudono all’uomo del futuro, il presidente John Fitzgerald Kennedy. Da quella “finestra” arriva una musica nuova. È su quella musica che ballano JFK, Jackie Kennedy, Marylin Monroe e tutti gli altri protagonisti di questa Storia, la storia del presidente più giovane degli Stati Uniti, ucciso a Dallas, in Texas, il 22 novembre del 1963.

Questa Storia, e tutte le storie che in sé racchiude, è raccontata nel nuovo podcast realizzato dal Sole 24 Ore e curato dal professor Paolo Colombo, ordinario di Storia alla Facoltà di scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica. “Kennedy: il mito e il coraggio”, è un racconto in 8 puntate che ruota attorno all’assassinio del più famoso presidente statunitense. L'attentato di Dallas diventa un'occasione per riflettere sui tratti distintivi di una cultura – quella a stelle e strisce – decisiva per le sorti del mondo in cui viviamo e ancora più attuale adesso che un nuovo presidente cattolico, Joe Biden, si affaccia sulla scena statunitense. L’attentato del 22 novembre 1963 (visto nelle parole del prof. Colombo con gli occhi della first lady Jacqueline Kennedy) rappresenta il centro di un racconto che tocca i grandi miti della storia americana e la loro percezione da parte del resto del mondo: lo stesso Kennedy, Marilyn Monroe, la conquista della luna e di sempre nuove frontiere, il far west, i viaggi on the road, la musica rock, le lotte degli anni '60. La prima puntata - disponibile sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di podcast gratuite - sarà online da domenica 22 novembre, proprio in occasione dell’anniversario dell’attentato.

Ci sono le storie di ieri, come quella di Kennedy, e le storie di oggi, come quelle che racconta in un altro podcast del Sole 24 Ore Maria Latella, che da lunedì 25 novembre sarà online con “Donne del Futuro” in cui intervista manager e imprenditrici under 40 che hanno raggiunto livelli di vertice. Sono racconti che spaziano tra carriera e vita privata, rivisitazione degli errori e consigli a coetanei e ascoltatori anche più giovani. Sono storie che ci permettono di scoprire chi sono le donne grazie alle quali l’Italia non è più un Paese per vecchi, se si capisce da che parte prenderlo, e se si ha la capacità di mettere a frutto i propri talenti e - perché no - di scardinare alcune regole.

Le prime intervistate sono due giovani manager, tra tecnologia e web, abituate a lavorare in una dimensione internazionale, accomunate dalla passione che mettono nel presente e la visione del lavoro nel futuro: Federica Tremolada, classe 1980, nata a Monza e oggi managing director Sud Est Europa di Spotify, la società svedese che opera nel settore dei servizi musicali; Elena Lavezzi, 33 anni, nata ad Alessandria e Head of Southern Europe di Revolut, società di tecnologia finanziaria che offre servizi bancari. Le prime due interviste saranno disponibili dal 25 novembre sul sito del Sole 24 Ore e sulle piattaforme gratuite di podcast.

Ci sono, poi, le storie degli imprenditori innovativi raccontate da Luca Orlando, che ha realizzato il podcast “Innovation” dedicato agli startupper italiani che sono riusciti a “decollare”. Alcuni in senso fisico, costruendo satelliti per la Nasa o tecnologie per i lanciatori di tutto il mondo. Altri in termini di business, tra software per MotoGp e componenti per Formula 1; fast-cooking e cibi etnici; protezioni di cybersecurity e manutenzioni 4.0 a distanza. E c'è persino chi, dopo una exit di successo, si è messo a sua volta ad incubare start-up. Il podcast, realizzato in collaborazione con Audible, sarà disponibile dal 30 novembre sulla piattaforma audio di Amazon e su 24+, il sito premium del Sole 24 Ore.

E sempre su 24+, a partire dal 23 novembre, si potranno ascoltare le interviste realizzate da Francesca Milano nel podcast “Leadership cercasi”, che dà voce alle esperienze e ai consigli dei leader italiani in vari settori, dallo sport alla sanità, dalla cultura al food. Attraverso i loro racconti proveremo a capire quali tipi di leadership possono essere utili, in questa fase, per uscire dall’emergenza e far ripartire il Paese, e quali caratteristiche servono oggi per essere definiti leader. Le prime 2 interviste sono a Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, e Cristina Bowerman, chef stellata.