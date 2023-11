Da Kia 15 e-car e anche vetture con motori tradizionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quindici modelli elettrici in gamma entro il 2027. Kia entra nel vivo della transizione energetica e lo fa lanciando tre vetture inedite pronte ad arrivare su strada tra due anni. Oltre ad aver presentato EV3 Concept, EV4 Concept e EV5, il costruttore coreano ha confermato il debutto nel 2025 della compatta EV2 prodotta in Europa e pronta a sfidare la futura Volkswagen ID.2.

Tutte realizzate con la piattaforma modulare e-GMP, utilizzata anche dal maxi suv elettrico EV9 recentemente arrivato in Italia, i modelli elettrici contribuiranno ad una crescita significativa delle vendite. di Kia che secondo i piani passeranno dalle 258 mila ev vendute stimate nel 2023, al milione del 2026 (pari al 25% delle vendite complessive), per arrivare al 1.6 milioni nel 2030 su un totale di 4,3 milioni di Kia commercializzate a livello globale. A fronte di una concorrenza europea che nei prossimi anni virerà quasi completamente sulle motorizzazioni elettriche, Kia ha ben chiaro come il mercato a livello globale non potrà essere completamente costituito da modelli senza pistoni sotto al cofano.

Il marchio guidato da Ho Sung Song continuerà ad aggiornare segmenti ormai abbandonati dai costruttori del vecchio continente, come quello delle citycar grazie all’arrivo della rinnovata Picanto che dopo quasi 20 anni dalla prima generazione e oltre un milione di unità vendute, diventa ancor più tecnologica grazie a Kia Connect e al servizio di navigazione online, entrambi con aggiornamenti Ota (Over-the-air). Ampliata anche la dotazione Adas . Disponibile esclusivamente con motorizzazione benzina, si riconosce a partire dagli inediti gruppi ottici e dal frontale profondamente rivisto.

La plancia hi-tech della EV4 concept

Nel 2024 arriverà anche la versione aggiornata della Kia Sorento, lanciata nel 2020 in abbinamento alla quarta generazione e pronta ad un restyling sostanzioso. Esteticamente si farà notare per i sottili gruppi ottici frontali, che seguono l’attuale corso stilistico del brand.

L’interno è stato profondamente aggiornato con una nuova plancia, caratterizzata dalla presenza del grande schermo del quadro strumenti digitale affiancato da quello da 12,3 pollici dedicato al sistema multimediale e al controllo dei sistemi di bordo. Tornando agli ultimi modelli elettrici presentati, il primo ad arrivare sarà la EV5. Prodotto in Cina e in Corea, con specifiche differenti, è un suv di segmento C lungo 4,61 metri che verrà proposto nelle varianti standard, long-range e long-range awd.