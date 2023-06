Rete Tim, Vivendi boccia i rilanci di Kkr e Cdp: inconsistenti

Le fonti continuano dicendo che «a prescindere dalle cifre, qualsiasi scelta che non tenga conto della sostenibilità della futura Tim è da considerarsi un colpevole fallimento a detrimento dell’azienda, dei suoi dipendenti e dei suoi azionisti. È necessario aprire un nuovo capitolo con una visione strategica industriale e non puramente finanziaria. Per fare ciò occorre un cambio di passo deciso».

L’offerta di Kkr

Intanto, potrebbe arrivare fino a 23 miliardi l’offerta di Kkr a Tim per Netco. Il fondo americano non svela il contenuto della proposta che ieri 89 giugno ha presentato né commenta le indiscrezioni, così come Tim, ma da Oltreoceano i rumors parlano di un margine di rialzo fino a 2 miliardi rispetto alla precedente offerta, legato a variabili dell’accordo da definire.L’offerta sarebbe comunque ancora al di sotto di una valutazione di oltre 30 miliardi di euro ricercata dal principale azionista di Tim, Vivendi.

Tim aveva dichiarato nella tarda serata di venerdì 9 giugno di aver ricevuto due nuove offerte per la sua rete, senza fornire ulteriori dettagli.

Scannapieco (Cdp), per Tim tempi più lunghi del previsto

Sulla trattativa per la società della rete di Tim «i tempi saranno probabilmente più lunghi di quello che uno immagina, vedremo quello che accade ma non drammatizzerei. Ci sarà bisogno di tempo e lo scenario è in evoluzione». Lo ha detto l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco.

