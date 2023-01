Da L’Oréal arrivano due nuove beauty technology

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hapta è il primo applicatore di make-up al mondo computerizzato e portatile, progettato per utenti con mobilità ridotta di mani e braccia; L’Oréal Brow Magic è il primo applicatore intelligente per il make-up delle sopracciglia, che permette di ottenere sopracciglia adatte alla forma del proprio viso in pochi secondi. Sono i due nuovi prototipi tecnologici che L’Oréal ha presentato al Ces 2023.

«Per L’Oréal, il futuro della bellezza è inclusivo. E questo futuro sarà più accessibile grazie alla tecnologia. Le due tecnologie di consumo che presentiamo quest’anno al Ces rappresentano il vero scopo della nostra azienda: creare la bellezza che muove il mondo» - dichiara Nicolas Hieronimus, ceo di L’Oréal Groupe colosso del beauty da 32,3 miliardi di euro con 85.400 collaboratori impegnati, 20 centri di ricerca in 11 Paesi del mondo e un team dedicato alla ricerca e all’innovazione composto da oltre 4.000 scienziati e 3.000 professionisti del settore tecnologico.

Si stima che circa 50 milioni di persone in tutto il mondo abbiano ridotte capacità motorie. Questo rende difficili alcuni gesti quotidiani, come l’applicazione del make-up. In fase di sviluppo da parte di scienziati e ingegneri L'Oréal, Hapta è un applicatore di trucco intelligente, portatile e ultrapreciso pensato per loro, che offre la possibilità di applicare in maniera ordinata il rossetto a casa propria. Si basa su una tecnologia originariamente ideata da Verily per creare posate stabilizzate e anti-tremore, in grado di consentire alle persone con mobilità ridotta di mani e braccia di mangiare in maniera sicura e autonoma. Il punto di forza dell’applicatore consiste nella combinazione di controlli intelligenti di movimento integrati e di accessori personalizzabili, in grado di offrire all’utente una maggiore autonomia di movimento, una migliore esperienza d’uso degli imballaggi difficili da aprire e un’applicazione di precisione altrimenti difficile da ottenere, allo scopo ultimo di aiutare le persone a sentirsi sicure di sé, indipendenti e capaci di godere del potere di autoespressione della bellezza.

«L’inclusività è al centro della nostra strategia di innovazione e beauty tech - commentato Barbara Lavernos, deputy ceo in charge of Research, innovation and technology di L'Oréal -. Ci impegniamo con passione a proporre nuove tecnologie che supportino servizi di bellezza in grado di rispondere ai desideri, le aspettative e le esigenze non ancora soddisfatte di ciascun individuo».

Hapta è dotato di un attacco magnetico che ne consente un facile utilizzo ergonomico permettendo una rotazione di 360 gradi e una inclinazione di 180 gradi. Una funzione “a scatto” consente all’utente di impostare in modo intuitivo la posizione desiderata, di mantenerla durante l’uso e di salvare l’impostazione personalizzata per usi futuri. È dotato di una batteria integrata (sono necessarie tre ore per avere una ricarica completa) e di un caricabatterie, che consentono un uso continuativo di un’ora (circa 10 applicazioni). Il dispositivo di livellamento di Hapta sarà sperimentato nel 2023 insieme a Lancôme, brand del Gruppo L’Oréal, prima con un applicatore di rossetto e in futuro con altre tipologie di cosmetici.