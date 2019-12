Da Lagerfeld a Tiffany, il 2019 della moda di Chiara Beghelli

Gli eventi più importanti dell'anno che sta finendo per l'industria della moda, dalla scomparsa di due dei suoi protagonisti, Karl Lagerfeld ed Emanuel Ungaro, alle operazioni di m&a più rilevanti, a partire dal caso Lvmh-Tiffany, passando per chiusure di marchi (Zac Posen) e di iconiche boutique (quella di Manolo Blahnik a New York).