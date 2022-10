Da Laminazione Sottile mille euro a dipendente come aiuto contro il caro vita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mille euro in più erogati a tutti i dipendenti nel mese di ottobre. Laminazione Sottile, azienda campana attiva nella lavorazione di prodotti in alluminio, ha deciso di sostenere il proprio personale con un bonus una tantum. Una mano tesa per aiutare ad affrontare l'attuale scenario socio-economico caratterizzato da continui rincari sia dei beni alimentari che delle bollette di luce e gas. In altre parole, l’azienda, nonostante le difficoltà imposte dallo straordinario aumento dei costi energetici, ha deciso di investire e credere nel futuro con un significativo sostegno ai propri dipendentiù.

La notizia sui social

Per comunicare la notizia è stato scelto poi il canale dei social aziendali, per arrivare direttamente ai destinatari, piuttosto che comunicare a mezzo stampa. «Amiamo il low profile – spiega il presidente Massimo Moschini – come regola generale di azione».

Azienda energivora: sospesi i contratti a lungo termine

L’azienda casertana è a sua volta in gravi difficoltà nell’affrontare i rincari di materie prime e sopratutto di energia, trattandosi peraltro di una di quelle che vengono definite “energivore”. «La grave incertezza sul futuro – aggiunge Moschini – ha forti ripercussioni su mercati e produzione. Abbiamo sospeso in questo periodo la firma di contratti annuali di fornitura e ci limitiamo a impegnarci solo per il breve termine, sebbene ciò sia contrario al nostro modo di operare. Stiamo al balcone, osserviamo quel che succede».

Un gruppo con nove sedi in sei Paesi

Laminazione Sottile è la capogruppo di una realtà imprenditoriale che oggi conta otto controllate, con nove sedi in sei Paesi del mondo, un fatturato aggregato di gruppo 2021 di oltre 600 milioni e 1200 dipendenti. Le imprese controllate sono strutturate in tre business unit a cui si sommano tre società che gestiscono la distribuzione dei prodotti in specifiche aree geografiche. Il Gruppo è tra i leader europei nella produzione di laminati in alluminio e contenitori per l'industria alimentare, con una quota di export superiore al 60% della produzione.