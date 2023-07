Da Lav Diaz a Radu Jude, grandi autori al Locarno Film Festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Grandi nomi al Locarno Film Festival: la 76esima edizione della kermesse svizzera, in programma dal 2 al 12 agosto, presenta un cartellone ricco di titoli attesissimi e di autori importanti che proporranno le loro nuove creazioni.

In concorso per il Pardo d'oro ci saranno 17 titoli, tra i quali svetta un nome imprescindibile come quello di Lav Diaz, già vincitore del premio più ambito del Festival nel 2014 con il magnifico “From What Is Before”.



Il regista filippino porterà in terra svizzera il suo ultimo lavoro, “Essential Truths of the Lake”, e i suoi tanti fan sono già in trepidante attesa.In competizione, però, tra gli altri, ci sarà il surrealismo tagliente di uno dei registi più brillanti e folli del cinema contemporaneo, Quentin Dupieux. Noto per pellicole decisamente fuori da ogni schema, come “Rubber” o “Mandibules”, l'autore francese presenterà “Yannick” e siamo certi che sarà una visione che non lascerà indifferenti. Altrettanta curiosità desta “Do Not Expect Too Much of the End of the World” del regista rumeno Radu Jude, vincitore dell'Orso d'oro al Festival di Berlino 2021 per il riuscitissimo “Sesso sfortunato o follie porno”.

Loading...

Anatomy of a Fall

Gli italiani in concorso

Due i titoli italiani in concorso: “Rossosperanza” di Annarita Zambrano e l'esordio di Simone Bozzelli, “Patagonia”.

Patagonia

Piazza Grande

In Piazza Grande, il vero e proprio cuore del festival che può accogliere 8.000 spettatori ogni sera, saranno proiettati 17 film.Ci saranno riscoperte del cinema del passato, come “La Paloma” (1974) di Daniel Schmid, restaurato e riportato a nuova vita, oppure “La città delle donne” (1980) di Federico Fellini con un memorabile Marcello Mastroianni.Spazio poi al vincitore della Palma d'oro all'ultimo Festival di Cannes, il notevole “Anatomy of a Fall” di Justine Triet con Sandra Hüller. Dal concorso dell'ultimo Cannes arriva anche il toccante “The Old Oak” di Ken Loach, mentre in chiusura della sezione ci sarà l'australiano “Shayda” di Noora Niasari.

The Old Oak

I premiati

Molti i nomi importanti che riceveranno premi durante i giorni della manifestazione, a partire da Harmony Korine che alzerà il Pardo d'onore e Tsai Ming-liang il Pardo alla carriera.Altri premi andranno a Riz Ahmed, a Pietro Scalia, a Luc Jacquet, a Stellan Skarsgård, a Marianne Slot e a Renzo Rossellini.