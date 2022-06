Da Lecco a Varese, la ricerca spinge il tessile lombardo oltre i livelli pre Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tante – qualcuno dice troppe – sono le incognite che pesano sul futuro a breve e medio termine del tessile, come del resto su quello di altri settori e del sistema economico italiano (e non solo) nel suo complesso. Ma tanti – mai troppi, potremmo aggiungere – sono i punti di forza del tessile italiano e di quello lombardo in particolare, che sta resistendo ai rincari dell’energia e delle materie prime e alle tensioni geopolitiche.

Riconosciuti i fattori che non si possono controllare, le eccellenze del tessile lavorano e investono su quelli che da sempre dominano, in primis ricerca, innovazione e, sempre di più, specializzazione che interpreta e in alcuni casi anticipa le richieste e le evoluzioni del mercato. Come si è visto all’ultima edizione di MilanoUnica (1-2 febbraio) e come – tutti si augurano - verrà confermato nel prossimo appuntamento della più importante fiera europea del tessile e accessori tessili di qualità, in programma a Milano dal 12 al 14 luglio, con collezioni che ci proietteranno addirittura verso l’autunno-inverno 2023-24, perché il tessile anticipa di una stagione la moda, che a Firenze per il Pitti e a Milano per le collezioni uomo ha appena messo in vetrina la stagione primavera-estate 2023.

Tra le aziende che hanno saputo cogliere opportunità di sviluppo c’è Limonta, azienda di Costa Masnaga (Lecco), fondata nel 1893 e specializzata nell’integrazione tra nobilitazione e tessile, con competenze che spaziano dalla moda all’arredamento e al tessile per la casa, dalla carta da parati all’automotive e allo sport.

«Quest’anno abbiamo partecipato per la prima volta al Salone del mobile con le divisioni Limonta Interiors e Wall – spiega Paolo Limonta, amministratore delegato del gruppo –. Per entrambe i progetti erano realizzati con importanti designer: quello tra moda, tessile e design sta diventando sempre di più un circolo virtuoso, che richiede però nuove competenze e grandi capacità di ascolto e di lavoro di squadra». La divisione Interiors ha presentato a Milano Tif, collezione di tessuti d’arredamento outdoor realizzata con Patrick Norguet, mentre per Wall ha debuttato Multipli, wall coverings firmati da Piero Lissoni, la prima collezione di carta da parati di Lissoni realizzata con Wall partendo dallo studio del centenario archivio Limonta.

Molte anche le installazioni al Fuorisalone con i tessuti Limonta: alla Nilufar Gallery sono state esposte tende e rivestimenti di lino e tele in cotone riciclato in stampa digitale, mentre nel flagship store di via Palermo (Society Limonta) c’è stato il debutto della collaborazione con De Padova nella reinterpretazione della collezione Raffles, icona di Vico Magistretti, rivestita con il tessuto Dress.