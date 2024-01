Da Lenovo i notebook per creare con la Gen AI

Sul palco di Las Vegas il produttore cinese ha parlato di nuova era a proposito della nuova gamma di laptop Yoga con a bordo Windows 11 e una delle ragioni dietro questa definizione è Creator Zone, un software che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per creare immagini in modo semplice e con tutta la sicurezza del caso. I protagonisti di questa nuova era sono lo Yoga Pro 9i da 16 pollici e lo Yoga 9i 2-in-1 da 14 pollici. Entrambi sfruttano la potenza degli ultimi processori Intel Core Ultra e dell’AI Core Chip proprietario ed entrambi sono dotati di un tasto Copilot, che fornisce un accesso più rapido alle funzioni del copilota di Microsoft per la gestione della posta elettronica e la generazione dei testi. I due prodotti saranno disponibili a partire dalla primavera con prezzi di listino fissati rispettivamente a 1.499 e 1.399 euro.

