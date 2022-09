Da Letta a Meloni, partito per partito ecco il risultato per poter dire di avere vinto

Numeri diversi per l’ex esponente del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che porta all’esordio elettorale il suo Impegno civico puntando però anche lui sulla misura voluta dai Cinque Stelle (il voto è «un referendum sul reddito di cittadinanza. Impegno Civico lo difende, la destra lo abolisce»). «Noi possiamo arrivare oltre il 3%, anche al 6%, ci sono tutti i presupposti per correre e farlo anche tanto», è la previsione del ministro degli Esteri del governo Draghi.

Terzo Polo: obiettivo del 10%

Carlo Calenda e Matteo Renzi puntano esplicitamente alla doppia cifra per la loro coalizione centrista: il leader di Azione ha detto in più occasioni che non raggiungere il 10% sarebbe un insuccesso. L’ex ministro si professa ottimista: «Penso che lo supereremo, perché c’è uno spazio politico di persone che vogliono chiudere una stagione di voto contro gli altri e da questo punto di vista il governo Draghi è stato rivoluzionario. Penso che questo spingerà tantissimi italiani a votare terzo polo». L’obiettivo di Calenda è superare la Lega che «è al collasso». «Se fai più del 10% sei decisivo, se fai il 7-8% sei in Parlamento e fai politica. Perché in Italia il governo si fa in Parlamento e non fuori», è la sintesi di Renzi. Che usa la soglia del 10% anche come argomento da campgna elettorale: «C'è una sola possibilità che Meloni non vada a palazzo Chigi ed è che noi facciamo più del 10%».