Da un libro una casa per i piccoli malati

Per i bambini che sono ricoverati lontano casa, per i loro genitori a Milano nasce una casa speciale. E' il “Progetto dei Piccoli” dell'Unitalsi la cui prima pietra è il libro di Vittore De Carli “Dal buio alla luce con la forza della preghiera” (Libreria editrice Vaticana).

L'autore, giornalista e presidente della sezione Lombarda di Unitalsi, racconta con sincerità, senza retorica, l'esperienza vissuta della malattia e del lungo cammino verso la guarigione.

Nell'agosto del 2015, di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes De Carli è stato colpito da infarto; inizia il periodo più difficile e buio della sua vita: quarantasette giorni di coma, diversi arresti cardiaci, due operazioni al cuore e la riparazione della valvola mitralica. E poi il risveglio, la riabilitazione e la voglia di rivelare questo strano viaggio, l'elaborazione di quel periodo diventa scrittura.

Il libro è coinvolgente, ti senti vicino a una persona che, a tre anni dalla malattia, racconta di essersi sentito come «un disco che è passato da 45 a 33 giri. Prima la puntina correva veloce che quasi non riuscivo a sentire la musica».

L'obiettivo del libro, uscito nel 2018, era raccogliere fondi per realizzare una struttura che potesse accogliere le tante famiglie dei piccoli che vengono nel capoluogo lombardo per curarsi. Ricevuto dal sindaco Giuseppe Sala il permesso edilizio per la ristrutturazione di un edificio di tre piani, accanto al santuario della Madonna delle Grazie all'Ortica, periferia est di Milano; qui sorgerà la casa milanese del “Progetto dei Piccoli”.