Da «Licorice Pizza» al nuovo «Avatar», i film più attesi dell'anno

Tutti pronti in attesa del meglio in arrivo sul grande schermo. Mentre ancora si riflette e si discute su quali siano stati i film più importanti usciti nelle nostre sale nel 2021, addetti ai lavori e appassionati iniziano a ragionare sul 2022, annata che si preannuncia davvero ricca di titoli di grande appeal.



Ecco una panoramica su 10 lungometraggi da non perdere:



Licorice Pizza

Quando al cinema arriva un film di Paul Thomas Anderson è sempre un evento speciale: non farà eccezione il suo ultimo lungometraggio, in uscita nei nostri cinema a inizio febbraio. Si tratta di un nuovo viaggio negli anni Settanta per il regista di «Vizio di forma», con protagonista un adolescente interpretato da Cooper Hoffman (figlio del compianto Philip Seymour, che con Anderson è stato grandioso in diverse pellicole, tra cui «The Master»). Siamo certi che questa pellicola sarà un ulteriore tassello dello splendido mosaico della filmografia del regista americano.

Spencer

Il nuovo film di uno degli autori fondamentali della contemporaneità: il regista cileno Pablo Larraín, tornato al cinema biografico dopo «Neruda» e «Jackie». «Spencer» è un malinconico ritratto di Diana, con un'ottima Kristen Stewart chiamata a interpretarla. Un'opera che conferma il talento di Larraín e la sua capacità di rendere personale ogni cosa che tocca. Presentato in concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

The Batman

Non manca certo la curiosità di fronte a una nuova operazione-reboot dedicata al celebre Uomo Pipistrello. Un'impresa non semplice, dopo la trilogia di Christopher Nolan soprattutto, affidata al talentuoso Matt Reeves in cabina di regia e a Robert Pattinson nei panni dell'oscuro protagonista. Il film uscirà nelle sale a marzo e solo allora scopriremo se si tratta di un rilancio davvero valido o di una pallida imitazione di quanto già visto in precedenza.