Da Lima a Machu Picchu, Perù da scoprire in otto mosse

Una “pancha de burro”, una pancia d'asino, riveste il cielo sopra Lima. Pare sempre d'autunno la coperta di nuvole e nebbia creata dall'incontro della corrente fredda di Humboldt con le temperature del Tropico. Si deve aspettare con pazienza mezzogiorno perché il sole di Lima, al 12° grado di latitudine sotto l'Equatore, lasci filtrare i primi raggi. Ed è allora che la metropoli di 9 milioni di abitanti costruita su un costone che si sfrangia alto nel Pacifico svela le sue tinte forti e concede il primo assaggio di un viaggio ad alta intensità emozionale che ci porterà fino alle Ande. Con 8 “mosse” da non perdere.

1. Il Centro Storico di Lima

Un centro storico a scacchiera con bei palazzotti di barocco ispanico dei secoli XVI-XVIII, lontano 8 chilometri dall'Oceano. Per l'Unesco è Patrimomio dell'Umanità: per la bellezza dell'ariosa Plaza de Armas o Mayor che ospitò nel XVI secolo la prima corrida delle Americhe, per la Cattedrale e il Palazzo del Governo. Anche per il Convento di Santo Domingo che si visita anche di notte, che ha uno dei più sorprendenti soffitti intagliati di tutto il Sudamerica (1580), un chiostro rivestito di piastrelle sevigliane e una biblioteca con eccezionali libri di canti gregoriani in pelle d'agnello. A un passo da Plaza de Armas si va volentieri a curiosare tra gli scaffali della vecchia libreria El Virrrey, con un pianoforte, volumi sul Perù e i romanzi anche in italiano di Mario Vargas Llosa, Nobel per la letteratura 2010. La storica Estacion Central de Desamparados, nei pressi della piazza, è stata trasformata nella Casa della Letteratura, sede di presentazioni, laboratori e seminari (www.casadelaliteratura.gob.pe). Non lontano, all'angolo di via Ancash con via Carabaya dove in epoca coloniale, per evitare la vendita ambulante, erano stati radunati i pescivendoli, ha aperto il Museo Bodega y Quadra, un museo-sito archelogico dove, nel restaurare un palazzotto coloniale sono stati ritrovati pozzi, utensili di vita quotidiana, ceramiche indigene e canalizzazioni più antiche (https://www.museosdelima.com/museo-de-sitio-bodega-y-cuadra). Una volta qui, ci si rende conto che tutta la via Ancash è un museo diffuso, con la sua infilata di edifici storici: la Casa del Rastro, de las Tres Puertas, il Balcon Ecléctico e Casa Mendoza con alle spalle il Parque de la Muralla che conserva frammenti delle antiche mura

2. Il Museo Larco

Si trova fuori dal centro storico, nel quartiere di Pueblo Libre, l'eccezionale Museo Larco, fondato nel 1926 da Rafael Larco Hoyle, appassionato di cultura preincaica. La sua collezione, ospitata in un'ex fazenda del XVIII secolo, racconta 4000 anni di Perù precolombiano (www.museolarco.org). Ad attirare notorietà è la sua Galeria de Arte Erotico che espone ceramiche che rappresetano atti sessuali di carattere mitologico, rituale o inserite in episodi della vita quotidiana. Alla visita museale può seguire una sosta nel Cafe del Museo, in giardino, o, nella stesso quartiere, nell'Antigua Taberna Queirolo. Nel menu: ceviche (pesce marinato con limone, cipolla e peperoncino) e pisco sour, il cocktail a base di aguardiente di mosto d'uva unita a lime, bianco d'uovo e una goccia di angostura, agitato e non mescolato, che in Perù non si può non assaggiare (www.santiagoqueirolo.com).

3. Il MUNA

Fuori Lima, nella zona archeologica di Pachamac, all'altezza del chilometro 31 dell'Antigua Panamericana Sur, in posizione panoramica sulla costa del Pacifico, è stato inaugurato nel 2021 il nuovo MUNA, Museo Nacional de Arqueologia, che raccoglie i reperti di cultura Inca provenienti dalle ricchissime collezioni dell'ottocentesco Museo de Arqueologia, Antropologia e Historia. Dieci volte più grande del Larco, frutto di 100 milioni di dollari investiti dall'allora presidente Ollanta Humala nel 2016, il MUNA possiede la più grande collezione al mondo di tessuti precolombiani in parte recuperati dall'estero. Progettato dall'architetta peruviana Alexia Leon Angell, tra deserto e oceano, in relazione spaziale con il vicino Santuario di Pachacamac, la laguna di Urpiwachak, le zone umide delle Mamaconas e i quartieri di Lurin e Villa El Salvador, il MUNA è una struttura leggera e modulare che ruota intorno a un patio, illuminato da luce naturale, pensata come una hueca, una piramide di terra cruda, con mattoni di paglia e fango essiccati al sole, a basso impatto ambientale, sotto il livello del suolo. Il museo è destinato a raccontare 7mila anni di storia con 500mila pezzi, i depositi e il laboratorio di ricerca e restauro (https://muna.cultura.pe).

4. La cucina neoandina

Aquì se cocina con cariño”, a Lima si cucina con amore. La scomposizione del ceviche, declinato in mille modi dai primi celeb chef Gaston Acurio, Virgilio Martinez e Rafael Osterling, e il gradimento mondiale di una cucina “paesaggistica” che attinge ad altitudini che arrivano ai 4.800 metri, alla pescosissima costa, alla grande varietà dei cereali della cordigliera andina, agli impronunciabili frutti della Foresta Pluviale amazzonica, sono stati la piattaforma di un rilancio culturale che qualche anno fa ha interessato anche il teatro, la moda, la letteratura e l'arte. Una sorta di ormosi creativa fuoriuscita dalle cucine dei cuochi più creativi, i primi a raccontarci che la quinoa potesse essere cotta nel guscio della capa santa, il porcellino d'India poteva accompagnarsi con il mais scuro e il ceviche di pesce gatto amazzonico con l'anacardo. Gli indirizzi di cucina “novoandina” da segnare in un carnet di viaggio sono oggi il Central di Virgilio Martinez, nel quartiere di Barranco, 2° posto al World 50 Best Restaurant 2022 e Best Restaurant in Latin America (https://centralrestaurante.com.pe/); il Maido di cucina nikkei dello chef Mitsuharu Tsumura, a Miraflores, 11° nei World 50 Best e 3° nella lista latino-americana (https://maido.pe/); il Mayta di Jaime Pesaque, 32° ai World 50 Best e 9° nella classifica latino-americana, sempre a Miraflores (https://maytalima.com/).