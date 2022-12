Da Linkedin a Instagram, la Qualità della vita è sempre più (dibattito) social

Ascolta la versione audio dell'articolo

Metti una statistica sui social. Ed è subito polemica. Inevitabile – almeno in parte – visto che le piattaforme social hanno nel proprio Dna l'espressione del percepito individuale, mentre i numeri di un'indagine scientifica come quella sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, raccontano attraverso dati e statistiche appunto la caleidoscopica sfaccettatura di un paese, attraverso l'analisi di 90 indicatori applicati alle province italiane. Ma sarebbe riduttivo pensare che questo mix informativo possa produrre solamente polemica, frutto della difficoltà dei singoli di percepire il quadro generale di una realtà complessa.

Visto che l'indagine in questione è quella sulla Qualità della Vita, che il Sole 24 Ore porta avanti da 33 anni, l'esito non manca di riservare più di una sorpresa: perché l'autorevolezza dell'indagine ha come effetto anche la capacità di creare conversazioni in grado di coinvolgere e convincere anche chi guarda a una prima occhiata con scetticismo la classifica delle province italiane, come sottolineato in questo commento su LinkedIn:

La metodologia

L'esplicitazione della metodologia è fondamentale per costruire questa eccezione all'interno del mainstream social, fatto di polarizzazione, dialettica accesa e contrapposizione. Ed è un fattore riconosciuto nelle conversazioni, che rappresenta un punto di forza per chi ha modo di utilizzare l'Indagine del Sole 24 Ore per la propria attività amministrativa all'interno degli enti locali: da decenni l'indagine propone un benchmarking tra le attività oggetto di discussioni spesso accese a livello politico locale; ma sicuramente interessante anche per i cittadini ossia per i soggetti amministrati (e votanti alle elezioni).

Non a caso a 24 ore dalla pubblicazione della classifica sono ben oltre i 2 milioni gli utenti che hanno letto, condiviso e commentato l'indagine sulle pagine social del Sole 24 Ore: in particolare di Instagram, dove si sono concentrati quasi i due terzi delle discussioni, seguito da LinkedIn e molto staccato Facebook. Ciò è accaduto anche sugli account di molte associazioni ed enti territoriali, testate locali ed esponenti politici. I sindaci, non a caso, sono in prima fila a discutere sui punti di forza evidenziati dai differenti indicatori, ad esempio nel corso della diretta trasmessa nel pomeriggio di lunedì a cura del Sole24Ore su Sky.

Bologna, la vittoria discussa

Al centro delle discussioni, in particolare, il risultato che premia Bologna, al top dell'indagine sulla base dell'incrocio dei numerosi indicatori sul livello di benessere misurato in provincia. Su Instagram c'è chi è ovviamente contento del risultato dell'indagine, ma sono numerosi i commenti di chi non è d'accordo con la sintesi (dimenticando che la classifica mette a confronto le province una con l'altra e sulla base di una pluralità di fattori, senza pretendere di indicare eccellenze assolute). “Vivo a Bologna e sinceramente non condivido la classifica, negli anni il degrado è aumentato” commenta una lettrice. “Lo spaccio di droga avviene alla luce del sole, in alcune zone della città fa paura passarci a piedi. Forze dell’ordine assenti. Fate un giro per vedere in che condizioni sono i plessi scolastici”. Tema ribadito in molti commenti: “Per me la principale base di qualità della vita è la sicurezza e la criminalità – si legge su LinkedIn -. E Bologna è al 95esimo posto. Non mi pare un grande risultato”. “Bologna è bella se non cerchi casa in affitto”, dice un altro commento.