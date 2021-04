Da Londra a Bangalore a Venezia, aumentano le strade fatte di plastica riciclata

«I conglomerati bituminosi additivati con questi tecnopolimeri conferiscono alle pavimentazioni, a parità di spessore, un aumento significativo della vita utile, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e una resistenza alla deformazione permanente dovuta al carico d'esercizio», spiega Mapei.

Dai test emerge anche un aumento della resistenza alle escursioni termiche e ai raggi ultravioletti, che riduce l'apertura di buche nelle strade e di coneguenza i rischi, in particolare per moto e bici.

Il riciclo della plastica

Un numero crescente di studi ha dimostrato che le strade realizzate con questo tipo di asfalti hanno il potenziale per funzionare meglio delle strade tradizionali e anche per recuperare una quantità considerevole di plastica, evitandone la dispersione sul territorio. In particolare nei Paesi in via di sviluppo, dove la raccolta differenziata è ancora una chimera e la plastica finisce in gran parte nei fiumi e in mare, utilizzarla per asfaltare le strade potrebbe fare molto.

«Dobbiamo essere realistici nel modo in cui cerchiamo di porre rimedio al vasto problema dell'inquinamento da plastica», ha dichiarato Doug Woodring, il fondatore di Ocean Recovery Alliance, una Ong che combatte l'inquinamento da plastica degli oceani.

«Riciclare la plastica è costoso e complicato. Se si potesse darle un valore trasformandola in reti da pesca, in carburante o in materiale per le pavimentazioni e per le costruzioni non verrebbe dispersa sul terrivorio, non verrabbe bruciata e non finirebbe nell'oceano», ritiene Woodring.