Da Londra alla Calabria, dopo il lavoro è la volta del South learning L’iniziativa di un’associazione locale ha portato un gruppo di studenti britannici a vivere e studiare in remoto, per un trimestre, in un paesino calabrese a rischio di spopolamento. Da mesi cresce la domanda residenziale nel sud e nei centri medio-piccoli. Ma ora servono banda ultralarga e servizi di Laura Cavestri

L’iniziativa di un’associazione locale ha portato un gruppo di studenti britannici a vivere e studiare in remoto, per un trimestre, in un paesino calabrese a rischio di spopolamento. Da mesi cresce la domanda residenziale nel sud e nei centri medio-piccoli. Ma ora servono banda ultralarga e servizi

4' di lettura

Da Londra a Belmonte Calabro. Con i libri, i pc e la vista mare. Non solo i lavoratori hanno invertito il trend e aumentato la domanda di case (in acquisto o in locazione) da nord a sud. Perchè al fenomeno del South Working non poteva non aggiungersi quello del South Learning. L’iniziativa per promuovere la riattivazione sociale, culturale e urbana di borghi in via di spopolamento è promossa dall’associazione “La Rivoluzione delle Seppie” (che dal 2016 punta a fare di questo paese un luogo di sperimentazione sui temi sociali e nuove forme dell’abitare) in collaborazione con gli studenti della London Metropolitan University.

Protagonisti e ospiti temporanei sono un gruppo di 15 studenti inglesi provenienti dalla Facoltà di Architettura dell’università inglese. Dal 1° ottobre – e per la durata di un trimestre – Belmonte Calabro, piccolo centro di poco meno di 2mila abitanti in provincia di Cosenza si prepara ad ospitare l’esperienza residenziale di una vera e propria classe universitaria a distanza.

Leggi anche Recuperare i borghi d’Italia può valere 2 miliardi

Dato che anche in Inghilterra, così come in gran parte d’Europa, il rientro nelle Università sta avvenendo solo da remoto, gli studenti di Architettura della London Metropolitan University diventeranno “abitanti temporanei” di Belmonte Calabro. Occuperanno le case nel centro storico del paese, useranno i vari laboratori artigianali, alcuni attualmente chiusi ma ancora funzionanti, per sperimentare il loro progetto, svolgeranno attività nella Casa di Belmondo utilizzandola come spazio di coworking. L’ambizione degli organizzatori è quella di rendere la proposta periodica e permanente per far sì che le piazze, i vicoli e gli edifici del borgo antico di Belmonte Calabro diventino un sito caratterizzato per lo svolgimento di un modello di South Learning.

Del resto, che al sud, in generale, sia cresciuta in questi mesi la domanda residenziale, sia in affitto che in acquisto, è stato confermato ulteriormente proprio in questi giorni. Secondo l’ufficio studi di Idealista, la domanda d’acquisto – da gennaio ad oggi – è cresciuta del 21% (+ 5% la locazione nei primi 9 mesi del 2020). Per l’acquisto è l’area di Barletta-Andria-Trani quella che registra il maggiore incremento ( il 60% di richieste in più rispetto inizio anno). Seguita da Rieti (56%), e Agrigento (55%) terza nella classifica degli incrementi. Poi, a pari merito, Reggio Calabria ed Enna con un rimbalzo del 50 per cento. La locazione, invece. premia di più Brindisi, Crotone e Vibo Valentia.

Nei borghi italiani: 1 casa vuota su 2

Ma non c’è solo Belmonte Calabro. Lo spopolamento dei borghi italiani è un problema da decenni. Nei 5.552 piccoli Comuni d’Italia si trova una casa vuota ogni due occupate: solo il 15% di quelle disponibili ospiterebbero 300mila abitanti, e le opere di adeguamento edilizie potrebbero valere 2 miliardi di euro nella rigenerazione e decine di migliaia di nuovi addetti.