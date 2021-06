Da lunedì 2 italiani su 3 in zona bianca: dai matrimoni alle spiagge, cosa si può fare

Chi può ottenere il green pass?

Ottiene la certificazione verde chi dimostra di essere stato vaccinato con due dosi di Pfizer, Moderna o Astrazeneca o con una dose di J&J o di essere guarito dal Covid-19 o di essersi sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti con esito negativo. In base alle ultime novità introdotte dal decreto legge 65 del 18 maggio 2021 la certificazione verde spetta anche alla somministrazione della prima dose di vaccino Pfizer, Moderna o Astrazeneca, ma è valida solo dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Chi rilascia il green pass?

Per chi è stato vaccinato «la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione». Per i guariti dal Covid la certificazione verde è rilasciata «in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta». Il risultato negativo del tampone viene attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. Si ricorda che in molte regioni il certificato vaccinale si scarica con lo Spid.

MATRIMONI

Ci sono regole per i buffet dei matrimoni?

Gli invitati al banchetto nuziale dovranno avere il certificato verde, anche in zona bianca. Il buffet è consentito solo se a somministrarlo è il personale. Gli ospiti non possono servirsi da soli o toccare i cibi esposti. È possibile servirsi da soli solo al buffet ci sono monoporzioni. Resta l'obbligo del distanziamento di almeno un metro e di utilizzo della mascherina quando non si sta mangiando o bevendo. Il personale deve indossare sempre la mascherina. Non ci sono limitazioni sul numero di commensali al tavolo, ma deve essere sempre garantita la distanza di un metro.

Al buffet gli ospiti possono servirsi da soli?

Possono farlo solo se il buffet è realizzati con prodotti confezionati in monodose. Altrimenti deve essere il personale incaricato a servire gli ospiti.