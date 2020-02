Da manager di banca d’affari a insegnante di matematica, voi lo fareste? Negli Usa sono frequenti i casi di professionisti affermati che interrompono la propria carriera manageriale per dedicarsi all’insegnamento di Francesca Con tardi *

La settimana scorsa, a Philadephia dove vivo da qualche tempo, per motivi personali ho avuto la possibilità di conoscere due professionisti le cui storie mi hanno abbastanza colpito. Uno ha lavorato per Morgan Stanley e oggi insegna matematica ai bambini delle medie, e l’altro ha fatto il pediatra e il ricercatore per 22 anni e ora insegna scienze. Due storie diverse, due profili con competenze che aziende, blasonate e non, vorrebbero a bordo eppure loro hanno scelto altro. E non hanno fatto scelte comuni come quella di aprire un B&B o diventare chef o darsi al coaching e alla consulenza che va tanto di moda, ma hanno scelto di entrare nella scuola e insegnare.

Chiaramente la mia prima domanda è stata: e se lo avessero fatto in Italia? Sarebbe stato possibile? Ma soprattutto sarebbe stato accettato socialmente? Perché la percezione che noi abbiamo del nostro sistema scolastico è di vecchio, mal pagato, un lavoro di ripiego, e che chi lo fa non è quasi mai portatore sano di innovazione. Ripeto, è una percezione, ma ci condiziona.

Basta pensare all’utilizzo dell’informatica. Da noi i programmi ministeriali prevedono che i bambini a 9 anni sappiano usare Word, quando loro ormai utilizzano meglio di noi PC e tecnologie varie e nessuno si pone la domanda se va bene per il loro futuro.

Il maestro di matematica e quello di scienze, qui a Philadelphia, ci hanno invece detto che secondo loro i libri di testo sono vecchi, che non riescono a stare al passo con le innovazioni e che preferiscono creare il programma con quello che di volta in volta serve alla classe. Come un’azienda si adatta all’evoluzione del mercato, loro adattano il contenuto delle loro lezioni.

Un’altra riflessione che mi è sorta è legata al cambio di percorso professionale in età anagrafiche diverse. Uno dei due insegnanti, con circa 10 anni di esperienza alle spalle, ha comunque deciso che insegnare poteva essere più soddisfacente che restare nel mondo delle banche d’affari, l’altro si è messo in pensione anticipata per poter avere altri 20 anni di età lavorativa “soddisfacente”. Entrambi hanno trovato una azienda che ha permesso loro di farlo. con i titoli giusti e la preparazione necessaria... ça vas sans dire.