Da Marconi a Campari, le storie dei pionieri del made in Italy in un podcast

Siamo abituati ad associare il “made in Italy” al miracolo economico del dopoguerra. Eppure il prodotto italiano è diventato sinonimo di bellezza, stile e creatività ben prima degli anni del “boom”. «Tra fine ’800 e inizio ’900 l’Italia ha colmato il ritardo nello sviluppo industriale grazie a un inedito sodalizio tra impresa e cultura. È qui che va ricercato il segreto del successo» spiega Luca Cottini, professore associato di studi italiani a Villanova University (Philadelphia) e autore della nuova serie podcast prodotta dal Sole 24 Ore “Italian Innovators”. Online da questa settimana sul ilsole24ore.com e e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Il sodalizio tra arte e industria

Il lavoro nasce dalla ricerca accademica alla base del volume “The art of objects, the birth of the italian industrial culture” realizzato da Cottini e pubblicato nel 2018. «Ciò che è emerso dal lavoro di ricerca è che l'industria italiana, fin dagli albori, si è saputa distinguere nel panorama internazionale. Eravamo in ritardo ma siamo riusciti a trarre vantaggio da quella modernizzazione incompleta, fatta di imprese ancora molto artigianali». In che modo si è riusciti a fare di necessità virtù? «Il sodalizio tra imprenditori e artisti (si pensi a quello tra Davide Campari e il pittore futurista Fortunato Depero; tra Edoardo Bianchi e Umberto Boccioni; tra Elsa Schiapparelli e Salvador Dalì) è stato da subito stato un tratto distintivo. Ciò ha fatto sì che i prodotti italiani spiccassero per qualità, bellezza e contenuto. Il prodotto italiano ambisce ad essere un prodotto culturale ed è questo che, ancora oggi, fa sì che le nostre eccellenze continuino ad essere apprezzate in tutto il mondo».

Il podcast

Dal lavoro accademico di ricerca alla divulgazione il passo è stato breve. Prima con il canale youtube in lingua inglese Italian innovators e poi con la serie podcast in italiano prodotta dal Sole 24 Ore. La cura editoriale di Andrea Franceschi, il sound design e la post-produzione sono di Luca Ottoboni. Il responsabile di edizione è Massimo Brugnone. La prima uscita è dedicata a Guglielmo Marconi, pioniere della radiofonia. I prossimi 9 episodi saranno pubblicati ogni martedì.