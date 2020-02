Da Margiela a Lanvin un antidoto di eccessi festaioli e femminilità voluttuose Dries Van Noten stupisce con un nuovo massimalismo, debutto promettente per Oliveira-Baptista da Kenzo. Malinconia per l’ultima collezione firmata Dell’Acqua per Rochas di Angelo Flaccavento

La sfilata Lanvin

Escapismo festaiolo: che sia questo l’antidoto a tempi assurdi che stanno cancellando ogni parvenza di umanità sotto tonnellate di terrore misto a insipienza? Boccaccio il suo Decameron lo ambientò fuori Firenze, in una villa-ritiro in cui una brigata di giovani canta, balla e racconta.

Mai punitivo, ma sempre misurato, per una volta Dries Van Noten esagera, addirittura sbraca, e immagina una party girl, crazy girl con i capelli punk, il trucco pesante e il vestimento delirante. Lo fa con eleganza somma e una capacità unica di amalgamare gli elementi più diversi - dai broccati alle lane a quadri, dalle velluti stampati alle frange frementi - creando armonie vive e dissonanti. Il filo del racconto parte proprio dal trucco innaturale ed eccessivo che ridisegna il volto. «Mi sono ispirato alle immagini di Serge Lutens (fotografo e make-up artist che ha forgiato un immaginario artificioso e indimenticabile, ndr) e da lì ho costruito il resto, aggiungendo invece che togliendo». Il risultato è un’orgia di texture e di colori dal potere libertario: un vero toccasana, per spiriti afflitti.

La sfilata Maison Margiela (Photo by FRANCOIS GUILLOT / AFP)

John Galliano è anche lui un sublime funambolo dell’eccesso, e la Maison Margiela in suo territorio d’azione. Affetta, buca, sovrappone, stratifica, colora, ritaglia, ibrida, ricicla forme prese dal vestire borghese e dalle uniformi, assemblando collage che stanno sempre in bilico, pronti a disfarsi in un secondo per poi ricomporsi in nuovi accrocchi. È questa qualità metamorfica a renderlo unico anche se la collezione, troppo vicina alla couture di gennaio, segna un momento di stallo invece che di ulteriore evoluzione.

La sfilata Kenzo (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

In confronto a tanto festare, il rigore nomadico e un po’ cupo di Felipe Oliveira-Baptista, al debutto come direttore creativo di Kenzo, sorprende non poco, in primo luogo perché uno dei principi fondanti della maison è un rutilante, coloratissimo multiculturalismo. Certo, gli anni Settanta di Kenzo Takada sono ben lontani, e quel tipo di ingenuità è tramontata da lungo tempo. Non l’ottimismo, invece, che però in questa collezione, con i volumi monastici, i tagli generosi e il molto nero non è gran che percepibile. Senza dire che l’uso delle stampe, altro elemento fondante, convince poco. Però è un debutto, di grande stile, quindi c’è solo da attendere.

Come già a Milano, anche a Parigi protagonista sulle passerelle è una femminilità voluttuosa e convinta che si riappropria con orgoglio di tutto un armamentario considerato fino a poco tempo fa vetusto, retrogrado, noioso e assurto invece adesso a simbolo di progresso. La moda gira, dopo tutto. Da Lanvin, gira particolarmente bene. A un anno dalla nomina, il direttore creativo Bruno Sialelli si libera finalmente dalla sudditanza estetica verso Loewe - suo precedente datore di lavoro - e afferma una sigla personale che è leggera e giusto un po’ naif. La collezione si intitola “conversation piece” ed è un dialogo immaginario con Jeanne Lanvin, imprenditrice che anticipò i tempi, interessata alla personalità delle donne, e Sialelli stesso, preso a rivelare «aspetti poco noti di questa maison».