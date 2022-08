Da Marilyn Monroe al film postumo di Kim Ki-duk: i 10 film più attesi della Mostra del Cinema di Venezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Si sta per alzare il sipario sulla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: il cartellone è ricchissimo e i film attesi sono davvero molti. Diamo un'occhiata a dieci titoli irrinunciabili in arrivo in laguna dal 31 agosto al 10 settembre.

Blonde

Marilyn Monroe raccontata da Andrew Dominik: basterebbe questa frase di lancio per fare di “Blonde” uno dei titoli imperdibili della Mostra di quest'anno. Prendendo spunto dall'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates del 1999, il film sarà un biopic diviso tra le luci e le ombre della vita e della carriera della celebre diva americana che sarà interpretata da Ana de Armas. Dominik torna a firmare un lungometraggio di finzione a dieci anni di distanza da “Cogan”, mentre ne sono passati quindici dal bellissimo “L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford”.

Bones and Al

Quando a un Festival c'è un film di Luca Guadagnino l'attesa è sempre molto alta: promette di non lasciare indifferenti il suo nuovo progetto “Bones and All”, primo film girato negli Stati Uniti per il regista italiano che adatta qui il romanzo omonimo di Camille DeAngelis. Al centro della trama il viaggio on the road di due giovani che tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro particolare natura. Dopo l'enorme successo di “Chiamami col tuo nome”, torna a lavorare con Guadagnino Timothée Chalamet, qui affiancato da Taylor Russell.

White Noise

Il film d'apertura è anche uno dei titoli più intriganti dell'intera manifestazione: Noah Baumbach è reduce da uno dei suoi film migliori – “Storia di un matrimonio” – e qui alza ancora di più l'asticella con uno dei lungometraggi più ambiziosi dell'anno. Alla base c'è infatti l'omonimo romanzo-capolavoro di Don DeLillo del 1985: un testo fondamentale della letteratura postmoderna e un'opera praticamente impossibile da trasporre sul grande schermo. Curiosità altissima.

Bardo

Uno dei ritorni più attesi è quello di Alejandro González Iñárritu, regista messicano che riprende una cinepresa in mano a sette anni di distanza dal suo precedente lungometraggio: “Revenant”. A Venezia aveva già presentato il bellissimo “Birdman” nel 2014 e quest'anno punta al Leone d'oro con un film, “Bardo”, che segna anche il suo ritorno in Messico a ventidue di distanza dal suo potentissimo esordio, “Amores perros”. Al centro della trama un personaggio che cerca risposte nel suo passato per capire meglio il suo presente: è un ritorno a casa che sembra anche essere profondamente autobiografico per il suo autore.