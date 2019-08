Da martedì 6 agosto il romanzo “Con tanto affetto ti ammazzerò”

Da martedì 6 agosto sarà in edicola con Il Sole 24 un nuovo romanzo a firma di Pino Imperatore, autore di opere teatrali, racconti, saggi umoristici e romanzi bestseller e vincitore dei maggiori premi italiani per la scrittura comica. Protagonista di “Con tanto affetto ti ammazzerò” è nuovamente la famiglia investigativa più divertente del giallo italiano: Gianni Scapece, ispettore di polizia scapolo incallito, il commissario Carlo Improta e i due maestri della cucina napoletana Francesco e Peppe Vitiello.

“Con tanto affetto ti ammazzerò” resterà in edicola sino a giovedì 5 settembre a € 6,90 oltre al prezzo del quotidiano.