Da martedì 8 agosto con Il Sole 24 Ore arriva «Speciale delega»

I punti chiave Articoli, analisi e schede riassuntive

Irpef e Iva, Ires e flat tax: sono solo alcune delle materie su cui andrà a incidere la legge delega per la riforma fiscale appena approvata dal Parlamento.

Il Sole 24 Ore aiuta a capire le novità della legge per la riforma fiscale con “Speciale delega” una serie di doppie pagine che da martedì 8 agosto consentiranno di approfondire le principali novità della riforma.

Per capire cosa cambia per le persone fisiche e le partite Iva, le imprese e il risparmio e tanto altro ancora, grazie ai contributi dei giornalisti e degli esperti del Sole 24 Ore attraverso articoli, analisi e schede riassuntive immediate ed efficaci.

La legge delega fornisce, infatti, al Governo le linee guida per un riordino complessivo del nostro sistema tributario.

Linee guida che è necessario conoscere per capire quali saranno le caratteristiche del Fisco del futuro.