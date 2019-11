Da McDonald’s a Nike, record di uscite tra gli amministratori delegati Usa Solo a ottobre sono usciti 172 chief executive. E, da inizio anno, il turnover ha raggiunto quota 1.332. Errori e scandali, di business come nei comportamenti personali, non vengono perdonati mentre aumentano incertezza economica e battaglie concorrenziali di Marco Valsania

A destra, l’ex Ceo di McDonald's, Steve Easterbrook (Imagoeconomica)

5' di lettura

NEW YORK. In America è record di turnover e licenziamenti. Questa volta, però, non tra i lavoratori ai piedi della piramide occupazionale, o tra quadri dirigenziali più o meno intermedi. Il record è tra i rarefatti vertici della Corporate America. Una moria di quelle che si fanno notare tra i chief executive officer: il mese di ottobre è stato teatro di 172 partenze eccellenti - un dato senza precedenti e in rialzo del 15% sullo stesso mese del 2018. Che ha spinto a nuove vette anche cacciate e fuoriuscite totali da gennaio, per l’esattezza 1.332 in dieci mesi, il 13% in più dell’anno scorso e un numero che ha battuto del 6% il periodo “nero” della grande crisi economica e finanziaria del 2008.

Rapporto Ceo, gli addii mese per mese

Fonte: Challenger, Grey & Christmas

Rapporto Ceo, gli addii per settore

Fonte: Challenger, Grey & Christmas

Gli esodi, forzati o volontari che siano, nel loro insieme rappresentano un significativo contraltare ai bilanci trimestrali relativamente solidi e superiori alle attese sbandierati dalle aziende statunitensi. E, meglio dei conti, riflettono il crescente nervosismo che serpeggia tra al cospetto d performance comunque in frenata e al clima di maggior incertezza economica combinata con intense sfide concorrenziali e tecnologiche. È una realtà che difficilmente perdona errori, mancanze e tantomeno irregolarità, facendo tremare le poltrone nella cosiddetta C-Suite, vale a dire gli uffici di quei top executive il cui incarico comincia con la terza lettera dell'alfabeto - abbreviazione della parola “chief”.

Le decapitazioni finite in prima pagina

Alcune “decapitazioni” hanno conquistato le prime pagine dei giornali, da McDonald’s a Under Armour a Nike. Ma dalle statistiche emerge che non si è trattato affatto di casi isolati. «Abbiamo assistito a un numero di uscite di alto profilo - ha commentato il vice-direttore della società Challenger, Gray & Christmas che elabora i dati, Andrew Challenger - Molti executive sono stati considerati responsabili di una varietà di passi falsi, sia professionali che nel comportamento personale». Almeno sei Ceo in ottobre, in particolare, sono inciampati nei problemi più gravi, accuse o inchieste legate a una condotta inappropriata o illegale. Anche se Challenger ha aggiunto che la maggior parte dei passaggi di consegne è tuttora avvenuta nell'ambito di piani di successione. E la tendenza a “saltare” di sicuro continua: nei primi giorni di novembre è toccato a Art Peck del popolare retailer Gap farsi da parte, vittima di un titolo dimezzato in Borsa da quando aveva preso le redini nel 2015 e di spin-off di asset in arrivo.

Gli esempi più eclatanti sono anche tra i più seri. Nella vicenda McDonald’s, il Ceo Steve Easterbrook è stato liquidato dal re del fast food per una relazione con una dipendente, consensuale ma in violazione delle regole aziendali. Kevin Plank ha annunciato il proprio ritiro dalla guida di Under Armour alla vigilia di un diverso tipo di annuncio, quello da parte della Sec di un’indagine sulla contabilità del gruppo di abbigliamento sportivo che ha fondato.

La saga di Nike tra partenze e arrivi a raffica

Il vortice di partenze e arrivi in vetta a volte è stato addirittura frenetico, quasi un gioco di poltrone musicali, come nella saga di Nike. Bill McDermott ha lasciato il timone della tedesca Sap per prendere il comando della ServiceNow, il cui chief executive John Donahoe, ex eBay e tuttora chairman di PayPal, è stato reclutato da Nike per sostituire il veterano in partenza Mark Parker. Parker si è fatto da parte per consentire un’iniezione di hi-tech e Internet nelle strategie del gruppo. Ma è stato a sua volta sfiorato da uno scandalo legato a esperimenti per occultare l’uso di sostanze vietate su atleti da parte di un allenatore e d'un medico vicini ai vertici di Nike e al suo Ceo.